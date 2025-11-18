Звезда фильма «Шальная императрица» поделилась счастливым моментом. Ирина Пегова отправилась в отпуск вместе с 37-летним Сергеем Мариным.

Никогда не отличавшаяся субтильным телосложением артистка вышла на связь из Дубая. Как выяснилось, Ирина Пегова уже некоторое время отдыхает от забот в компании красавчика Сергея Марина. В свежей публикации актриса продемонстрировала идиллию с возлюбленным на пляже, пусть совместный кадр голубков и был сделан со спины.

Для отдыха актриса выбрала сдельный купальник с ярким принтом, подчеркнувшим все ее аппетитные изгибы. Не секрет, что Пегова с юности ведет борьбу с лишним весом. Чтобы оставаться всегда в форме, артистка тщательно следит за своим питанием и посещает спортзал на регулярной основе. И хотя звезда не отличается особой стройностью, ее самобытный и здоровый внешний вид нравится очень многим.

«Море, солнце и красавчик под боком»; «Влюбленные голубки»; «Пегова – красотка, да еще и такого мужчину отхватила – браво!»; «Отлично вместе смотрятся, ну ждем свадьбу теперь», - высказались восхищенные поклонники.

О том, что ее сердце вновь не свободно, Пегова поведала примерно год назад. Знакомство 47-летней блондинки с молодым бойфрендом состоялось на съемках сериала «Царская прививка» в 2023 году. В восьмисерийном историческом проекте артистка сыграла главную роль - Екатерины II, а Марин – воплотил в жизнь образ фаворита императрицы Григория Орлова.

Все говорит о том, что отношения коллег развиваются по самому благоприятному сценарию. Сергей Марин нередко появляется на спектаклях возлюбленной с букетами. Кроме того, парочку видят во время прогулок по городу, и это свидетельствует о серьезных намерениях обоих артистов.