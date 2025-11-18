37-летнюю актрису Эмму Стоун («Круэлла», «Бугония», «Ла-ла Ленд») назвали самой красивой женщиной в мире согласно принципу золотого сечения. Она возглавила очередной список красивых знаменитостей, составленный пластическим хирургом из Лондона Джулианом де Сильвой, пишет Daily Mail. В целом ее черты близки к идеалу на 94,72%.

Лоб актрисы соответствует золотому сечению на 94,8%, брови — на 94,2%, губы — на 95,6%, расположение глаз — на 94,2%, подбородок на 94,6%, нос — 93,4%, соотношение нижней части носа к ширине губ — на 95,3%, а форма лица — на 93,4%.

Следом за Стоун в рейтинге указана звезда «Эйфории» и «Дюны» — Зендея, пропорции лица которой соответствуют золотому сечению на 94,37%. При этом губы актрисы близки к данной пропорции на 99,5%, а глаза на 97,3%. На 88,5% оказался приближен к золотому сечению нос актрисы, брови — на 91%, а форма лица — на 92%.

Далее в перечне упоминаются индийская актриса Фрида Пинто (94,34%), звезда супергероики «Фантастическая четверка: Первые шаги» Ванесса Кирби (94,31%), исполнительница главной роли в сериале «Уэнздей» Дженна Ортега (93,91%), певица Оливия Родриго (93,71%).

Сыгравшая куклу Барби Марго Робби указана на седьмой строчке рейтинга. Ее внешность соответствует золотому сечению на 93,43%. Далее следует Айшвария Рай Баччан (93,41%), а за ней — китайская актриса Тан Вэй (93,08%), известная по фильму «Вожделение». Замыкает топ-10 Бейонсе, пропорции лица которой близки к золотому сечению на (92,4%).

Золотым сечением считается отношение частей к целому, при котором большая часть относится к меньшей так же, как целое относится к большей части. Оно приблизительно равно 1,618. Среди сторонников идеи о том, что золотое сечение определяет красивые пропорции лица, — пластический хирург Стивен Марквардт. На основе этого правила он создал маску красоты.

При этом преподаватель анатомии в Медицинской школе Уоррена Альперта Дейл Риттер предостерегал от поисков золотого сечения в человеческом теле. Одну из работ, в которой пытались найти золотое сечение в костях человеческого черепа, он и вовсе назвал научно не обоснованной. Эксперт напомнил, что в теле много костей. При необходимости всегда можно разглядеть искомое соотношение. В 2019 году тайские пластические хирурги проанализировали лица победительниц конкурса «Мисс Вселенная» с 2001 по 2015 год. Несмотря на то что девушки — признанные красавицы, они не вписывались в стандарты маски Марквардта.

Маска красоты Марквардта связана с ограниченной выборкой. Пластический хирург измерял пропорции лиц моделей и актеров, когда изучал «привлекательные» лица. Его маска отражает черты лица определенного типа и не представляет жителей Восточной Азии, Южной Индии и Африки к югу от Сахары.