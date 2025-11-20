Сооснователь легендарной британской группы The Beatles Пол Маккартни записал трек длительностью в две минуты и 45 секунд, в котором нет ни слов, ни мелодии. На такой шаг 83-летний музыкант пошел в знак протеста против применения в музыкальной индустрии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание The Guardian.

Как поясняют обозреватели, слушателей трека поначалу ожидают 55 секунд шипения пленки. Затем они сменяются 15 секундами стука, словно кто-то открывает двери или ходит по комнате. Далее следуют еще 80 секунд шипения и шорохов, после которых все затихает.

Композиция, созданная Маккартни, войдет в коллективный альбом Is This What We Want? («Это то, чего мы хотим?»), над которым работали более тысячи европейских композиторов и исполнителей, включая Ханса Циммера, Кейт Буш, Дэймона Албарна, Сэма Фендера, группу Pet Shop Boys. Участники проекта выступают против поправок к законодательству, предложенных в Великобритании, которые позволят обучать ИИ на музыкальных композициях авторов без их разрешения.

«Правительство Великобритании не должно легализовывать кражу музыки ради выгоды компаний, занимающихся искусственным интеллектом», - гласит слоган альбома. Отмечается, что доходы от продажи будут перечислены в фонд Help Musicians.