83-летний сэр Маккартни записал композицию без музыки и слов 0 116

Lifenews
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Он когда-то выступал и в Кремле.

Он когда-то выступал и в Кремле.

Музыкант принял участие в протесте против искусственного интеллекта.

Сооснователь легендарной британской группы The Beatles Пол Маккартни записал трек длительностью в две минуты и 45 секунд, в котором нет ни слов, ни мелодии. На такой шаг 83-летний музыкант пошел в знак протеста против применения в музыкальной индустрии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание The Guardian.

Как поясняют обозреватели, слушателей трека поначалу ожидают 55 секунд шипения пленки. Затем они сменяются 15 секундами стука, словно кто-то открывает двери или ходит по комнате. Далее следуют еще 80 секунд шипения и шорохов, после которых все затихает.

Композиция, созданная Маккартни, войдет в коллективный альбом Is This What We Want? («Это то, чего мы хотим?»), над которым работали более тысячи европейских композиторов и исполнителей, включая Ханса Циммера, Кейт Буш, Дэймона Албарна, Сэма Фендера, группу Pet Shop Boys. Участники проекта выступают против поправок к законодательству, предложенных в Великобритании, которые позволят обучать ИИ на музыкальных композициях авторов без их разрешения.

Как известно, сэр Маккартни ездил в Россию и встречался с Путиным.

5284a06228c4d860832393_600_400.jpg

«Правительство Великобритании не должно легализовывать кражу музыки ради выгоды компаний, занимающихся искусственным интеллектом», - гласит слоган альбома. Отмечается, что доходы от продажи будут перечислены в фонд Help Musicians.

#искусственный интеллект #музыка #музыканты
