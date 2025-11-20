Baltijas balss logotype
Раскрыт ускоряющий старение популярный продукт 0 418

Lifenews
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыт ускоряющий старение популярный продукт
ФОТО: Freepik

Чрезмерное употребление сахара приводит к появлению морщин.

Дерматолог Энтони Росси предупредил, что чрезмерное употребление сахара приводит к преждевременному старению. Вред этого популярного продукта он раскрыл в беседе с изданием Infobae.

Как утверждает Росси, сахар приводит к возникновению окислительного стресса и хронического слабовыраженного воспаления в организме. В результате ускоряется деградация коллагена и снижается защита кожи от внешних агрессивных факторов, таких как ультрафиолетовое излучение и загрязнение, пояснил он.

В конечном итоге кожа из-за перечисленных процессов теряет упругость и эластичность, становится тусклой, приобретает желтоватый оттенок, обвисает, а на лице появляются морщины, добавила дерматолог Элизабет Бахар Хаушманд. Существует даже термин «сахарное лицо», который был подтвержден несколькими недавними исследованиями, заключила она.

#сахар #красота #кожа #старение #морщины #коллаген #дерматология #здоровье
