Алина Кабаева посетила банкет по случаю завершения турнира "Кубок "Небесная грация" и Beijing Top Open 2025 в Пекине.

42-летняя олимпийская чемпионка появилась перед участницами соревнований и гостями в чёрном платье в пол с прозрачными рукавами и бантом. Кабаева позировала для фото с чемпионками Яна Батыршиной, Евгенией Канаевой, Алиёй Юсуповой и гостями, а также раздавала автографы поклонникам.

Чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева в конце 2022 года открыла академию "Небесная грация" в Сочи. Она часто посещает тренировки воспитанниц академии. Ранее спортсменка заявила, что художественная гимнастика как вид спорта "потихонечку умирает".

12 апреля 2008 в издании «Московский корреспондент» вышла статья о предстоящей свадьбе Кабаевой с Владимиром Путиным. Эту новость перепечатали издания Der Spiegel, Stern, Die Welt, Die Presse. Пресс-секретарь Кабаевой Е. Овчинникова сообщила, что Кабаева комментировать данную новость не будет, и потребовала у газеты напечатать опровержение. 18 апреля на Сардинии Путин на пресс-конференции в ответ на вопрос о публикации в «Московском корреспонденте» сказал, что в этой истории «нет ни одного слова правды». Через 10 дней после выхода статьи начавшее выходить в сентябре 2007 года издание было закрыто из-за финансового кризиса.

В изданиях New York Post и Paris Match в 2013 году была опубликована информация о связи между Кабаевой и Путиным. Во французском еженедельнике статья была озаглавлена «Алина Кабаева — вторая леди России?». В качестве документального доказательства факта того, что Кабаева и Путин являются близкими друзьями, Борис Немцов представил в Замоскворецкий суд Москвы 31 января 2011 года в ходе рассмотрения иска бизнесмена Геннадия Тимченко маршрутный лист выполненного 19 мая 2008 года рейса частного самолёта Dassault Falcon 20, принадлежавшего товарищу Путина, бизнесмену Геннадию Тимченко, который предположительно доставил в Сочи (где находился Путин) Кабаеву и ещё нескольких друзей Путина. Суд отказал в приобщении листа к делу.

Сама Кабаева публично не комментировала эти события; РБК обратил внимание, что в 2013 году в интервью Алексею Немову в издании «Большой спорт» Кабаева отказалась обсуждать свою личную жизнь.

В апреле 2022 года газета «The Wall Street Journal» со ссылкой на источники среди официальных лиц писала, что власти США не вводят санкции в отношении Кабаевой в связи с российским вторжением на Украину из-за опасения «дальнейшей эскалации напряжённости в отношениях между Россией и США». Власти США считают Кабаеву матерью как минимум троих детей Путина (первый родился в Швейцарии в 2015 году, двое других — в 2019 году в Москве, написавшая о рождении близнецов газета «Московский комсомолец» удалила заметку). Бывшая гимнастка «подозревается в причастности к сокрытию личного состояния Путина за границей и остаётся потенциальной целью санкций».

В августе 2022 года США обосновали санкции против Кабаевой тем, что она, среди прочего, «имеет близкие отношения с Путиным». По данным неназванного источника швейцарской газеты Tages-Anzeiger, а также согласно расследованию издания «Проект», у Кабаевой есть двое сыновей от Путина. Первый родился в 2015 году в клинике Sant'Anna в Швейцарии, второй (или двойня) — в Москве в 2019 году.