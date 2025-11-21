Зимой лапы собак нуждаются в защите из-за обработанных реагентами улиц.

Несмотря на то, что многие породы хорошо переносят морозы, кинолог посоветовал приучать собаку к обуви с малого возраста. Эксперт отметил, что именно обувь является самым универсальным и безопасным решением. Она надежно защитит собаку как от реагентов, так и от холода.

Помимо обуви, можно использовать одноразовые бахилы для собак. Кинолог рекомендовал отдавать предпочтение водонепроницаемым изделиям с надежной лентой. Кроме того, он посоветовал предварительно обрабатывать лапы питомца защитным воском или кремом, а после прогулки смывать средство водой.