Психологи объяснили, как часто нужно брать отпуск 0 187

Lifenews
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Психологи объяснили, как часто нужно брать отпуск

Короткий отпуск раз в сезон положительно влияет на психическое здоровье, тогда как стандартные двухнедельные каникулы дают лишь краткосрочную радость.

Эксперт: Мария Шестова, кандидат психологических наук

«Один из последних метаанализов показывает, что «средний» отпуск действительно улучшает благополучие, но эффект небольшой, при этом отпуск практически не влияет на общее чувство удовлетворённости жизнью.

Интересно, что увеличение продолжительности отпуска не приводит к ещё большему уровню благополучия. Исследователи также отмечают, что уже через неделю после возвращения к работе ощущение благополучия возвращается к прежнему уровню. Поэтому лучше планировать и регулярно брать короткие отпуска в течение года. Иными словами, стандартный отпуск в 28 дней разумнее разделить на четыре периода по семь дней», – пояснила Шестова.

По её словам, даже небольшие путешествия на выходные помогают восстановиться после рабочего стресса. Оптимально планировать короткие поездки с друзьями, семьёй, в том числе с детьми — это приносит больше позитивных эмоций.

В целом, добавляет эксперт, полноценным отдыхом считается любая смена деятельности: спорт, прогулки на свежем воздухе, общение с животными.

Источник: woman

#путешествия #отдых #отпуск #стресс #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
