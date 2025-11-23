После столкновения «Титаника» с айсбергом компания White Star Line увеличила число шлюпок на первом лайнере серии, — «Олимпике» — ну а находившийся на ранней стадии строительства «Британник» доработала в соответствии с новыми требованиями безопасности. Даже это не уберегло судно от трагедии.

Спрос на трансатлантические рейсы в начале XX века достиг пика, и когда «Кунард Лайн» выпустила «Мавританию» и «Лузитанию», их основной конкурент сделал свой ход, создав серию трех лайнеров — «Олимпика», «Титаника» и «Британника».

Об ужасной судьбе «Титаника» известно немало, ведь одноименный фильм Джеймса Кэмерона стал настоящим хитом, получившим 11 «Оскаров». «Младший брат» лайнера «Британник», введенный в эксплуатацию последним из тройки, не стал легендой. Новость о его крушении затмила Первая мировая, и в анналах истории 30 погибших на судне смешались с общим числом военных потерь.

Но почему же доработанный строительной верфью турбоход не сумел избежать катастрофы? На днях исполнилось 109 лет со дня крушения «Британника», и мы рассказываем, какие детали трагедии по-прежнему вызывают вопросы у экспертов.

Изначально третий лайнер серии хотели назвать «Гигантиком», но после столкновения «Титаника» с айсбергом в ночь с 14 на 15 апреля 1912-го планы «Уайт Стар Лайн» изменились. И не только на имя — инженеры добавили в конструкцию переборку в электрическом машинном отделении, что разделило судно на 17 непроницаемых отсеков.

«Британник» считался самым безопасным лайнером, способным уцелеть с шестью заполненными водой передними отсеками, однако и «Титаник» в свое время ошибочно окрестили непотопляемым… Так или иначе, «младшему брату» воспетого Джеймсом Кэмероном корабля сделали цельную палубу, перекрыв колодец между надстройкой и ютом, а главное — прикрепили восемь пар шлюпбалок-кранов, каждая из которых держала до шести спасательных лодок.

Также в новом лайнере провели пневматическую почту от мостика до радиорубки. Улучшение условий безопасности, финансовый кризис строительной верфи «Харланд и Вольф», выполнявшей заказ «Уайт Стар Лайн» — все это замедляло работу над «Британником» и откладывало дату его первого рейса.

Планировалось, что судно будет курсировать между Саутгемптоном и Нью-Йорком, предлагая пассажирам первого класса все атрибуты роскоши: бассейны, гимнастические залы, орган в гранд-холле. 26 февраля 1914-го «Британник» спустили на воду, но уже в июле круизы стали терять актуальность — началась Первая мировая война.

Так как порт Саутгемптона реквизировали, «Британник» сперва отправили в Белфаст, а затем перевели в разряд госпитальных суден. На смену шикарной мебели пришли 3309 коек для раненых, гостиная и обеденный зал превратились в операционные, а каюты на палубе подготовили для хирургов и медсестер. Борт окрасили в белый цвет, добавив зеленую полосу и красные кресты, гарантирующие кораблю неприкосновенность. Шлюпбалок-кранов установили не восемь, а пять, поэтому появились также стандартные пары с двумя лодками.

Капитаном лайнера назначили опытного Чарльза Бартлетта, известного как Iceberg Charlie за умение избегать льдов — весьма логичное решение после трагедии «Титаника». 23 декабря 2015-го «Британник» отправился в свое первое в качестве госпитального судна плавание — в греческий порт Мудрос за ранеными. За этим последовало еще четыре удачных рейса, и казалось, 12 ноября 1916 года ничто не должно было пойти иначе…

Еще 28 октября немецкая подлодка установила мины в проливе Кея — между одноименным островом и материковой Грецией. На одну из «ловушек» 12 ноября и напоролся «Британник» на скорости в 20 узлов.

Взрыв повредил носовую часть корабля и разорвал переборки между котельными № 5 и № 6, что позволило воде пройти дальше четырех заполнявшихся отсеков. Кроме того, иллюминаторы по правому борту были открыты на проветривание. Сперва капитан полагал, что успеет посадить судно на мель у острова, но из-за неполадок в рулевой системе и быстрого затопления пришлось отказаться от этой идеи и заняться эвакуацией. Сигнал бедствия перехватили сразу три крейсера, но хотя помощь была близко, без паники на судне не обошлось: две лодки спустили на воду до команды капитана, когда корабль находился в движении. Из-за этого шлюпки затянуло под гребной винт, и 21 человек погиб. Шестеро умерли, оказавшись в месте непосредственного прорыва, а еще троих убили падающие трубы.

30 человек оказались похоронены в морских водах. Тем не менее 40 шлюпок удалось спустить всего за полчаса, и 1036 пассажиров и членов экипажа спаслись. Для сравнения — 20 лодок на «Титанике» спускали два часа, ведь тогда не было новых шлюп-балок и существовал приоритет в посадке женщин и детей.

Вопрос состоял в другом: почему усовершенствованный инженерами лайнер затонул за 55 минут, если тот же «Титаник» боролся со стихией 2 часа 40 минут? Историки до сих пор спорят, действительно ли «Британник» подорвался на мине, или же это была торпеда. Большинство верит в первую версию, подчеркивая, что взрыв произошел в уязвимом месте — между котельными с углем. Имелась и теория, что судно тайно перевозило оружие, хотя Адмиралтейство это отрицало.

Препарировать трагедию первым решился Жак-Ив Кусто. Не обладая достаточно хорошим оборудованием в 1975-м, он не получил ясной картины событий, но точно определил координаты крушения и заключил, что корабль был затоплен из-за взрыва немецкой мины. С коллегой согласился спустя 20 лет Роберт Баллард, ну а научное подтверждение теория получила уже в 2003-м.

Интерес к истории лайнера не стихает: в мае 2025-го в ходе исследовательской программы были впервые подняты различные предметы с «Британника»: корабельный колокол, сигнальный огонь, плитка из отделки турецкой бани, наблюдательный бинокль. Все это передали Национальному музею подводных древностей в Пирее.