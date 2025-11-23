Baltijas balss logotype
Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы

Lifenews
Дата публикации: 23.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы

Британское исследование Post Office Travel Money показало, что Вильнюс стал самым привлекательным европейским городом для рождественских поездок в 2025 году с точки зрения цены и качества. Об этом сообщает портал madeinvilnius.lt.

Эксперты сравнили расходы на двухдневную поездку для двоих в 15 популярных городов Европы, куда туристы традиционно отправляются ради рождественских ярмарок. В расчет вошли: перелет туда и обратно, две ночи в гостинице уровня 3–4 звезд с завтраками, трансфер из аэропорта и обратно, два ужина с вином, кофе, горячие напитки и угощения.

Согласно отчету, Вильнюс оказался самым доступным вариантом - 509 фунтов стерлингов за всю поездку. Это на 8% дешевле, чем в Риге, которая заняла второе место, и значительно выгоднее, чем Братислава, расположившаяся на третьей позиции. Среди бюджетных направлений также выделены польские города - Гданьск, Варшава и Краков. Самым дорогим рождественским городом признан Копенгаген: двухдневная поездка туда обойдется более чем в 1000 фунтов.

Британские СМИ отмечают, что привлекательность Вильнюса заключается не только в низких ценах, но и в особой атмосфере праздника. Рождественская ярмарка сосредоточена в Старом городе, что позволяет обойти все локации без транспорта и лишней спешки. Туристы отмечают доступность еды, глинтвейна и десертов - цены здесь ниже, чем в городах Западной Европы.

В то же время аналитики подчеркивают: исследование учитывает только базовые расходы.

Дополнительные развлечения - шопинг, концерты, музеи или SPA - могут значительно влиять на итоговую стоимость поездки. Кроме того, то, что для британцев кажется "выгодным", для некоторых жителей Вильнюса остается дорогим, хотя в сравнении с Лондоном или Копенгагеном цены все же выглядят доступнее.

Тем не менее высокое место в рейтинге считается позитивным сигналом для города - Вильнюс укрепляет свою позицию как привлекательное и комфортное направление для зимних путешествий.

#туризм #цены #рождество #Европа #Вильнюс #качество #экономия #атмосфера
Оставить комментарий

(1)
  • ПУ
    Поживём Увидим
    23-го ноября

    Литовцы молодцы я обязательно поеду

    3
    2

