Как и каждый год, молодое вино Божоле Нуво 2025 поступило в продажу! Праздничная традиция, зародившаяся 73 года назад, становится поводом для торжеств во Франции и за рубежом. Рестораны и бары организуют тематические мероприятия, посвященные выпуску этого вина, ставшего известным за пределами Франции.

В Лионе, по традиции, бочки с Божоле Нуво прокатили по улицам центра города с пришвартованной баржи к мэрии, где виноделы региона с большой помпой представили свои вина. Праздник молодого вина продлился до ночи, несмотря на холод, внезапно накрывший Францию.

Президент торговой ассоциации Inter-Beaujolais рассказал о сложностях, с которыми столкнулись виноградари в этом году, и не стеснялся нахваливать Божоле: «Вино этого года получилось очень красивым, довольно мясистым, очень мягким, с очень округлым вкусом, с очень чистыми ароматами, но в меньшем количестве. В этом году объём производства очень низкий».

375 000 гектолитров по сравнению с 500 000 в предыдущие годы. Это связано с неблагоприятными погодными условиями: обильными дождями в начале июня во время цветения и последующей аномальной жарой в середине лета.

Из-за разницы часовых поясов обычно первыми дегустируют Божоле Нуво японцы. В Японии это молодое вино пришлось по вкусу. Там его выпуск сопровождается праздничными мероприятиями, а стоимость может достигать сумасшедших сумм.

Во Франции большая часть мероприятий в честь нового выпуска Божоле Нуво походит в регионе его происхождения в Лионе и в Париже. Здесь его продают по цене около 10 евро за бутылку, а в ресторане цена может доходить до 30 евро.