История повязки на глазу у пиратов получила научное объяснение 2 666

Lifenews
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: История повязки на глазу у пиратов получила научное объяснение

История повязки на глазу у пиратов получила научное объяснение: она могла помогать адаптировать зрение к темноте. Исследователи и офтальмологи напоминают, что человеческое зрение обрабатывает световые различия с помощью двух систем: колбочек (для яркого света) и палочек (для слабого света).

Прикрытие одного глаза позволяет палочкам оставаться чувствительными к темноте, что облегчало переход с палубы в темные помещения корабля. Этот трюк подтверждали эксперименты, а современные пилоты иногда используют аналогичную тактику. Исследование опубликовано в журнале iScience.

Однако историки предупреждают, что нет документальных доказательств, что настоящие пираты пользовались повязками таким образом.

Образ пиратов с повязкой на глазу стал популярным благодаря литературе, в частности роману "Остров сокровищ" Джона Сильвера, а позже закрепился в кино, театре и массовой культуре.

Реальные пираты выглядели как обычные моряки, а повязка на глазу превратилась в символ, усиливающий драматизм и устрашающий эффект.

#история #кино #символика #литература #культура #пираты #зрение #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • П
    Процион
    24-го ноября

    Вообще-то знаменитый роман «Остров сокровищ» написал Роберт Льюис Стивенсон, а не Джон Сильвер. Может Редакция BB.LV имеет ввиду какой-то другой роман?

    18
    1
  • A
    Anim
    Процион
    24-го ноября

    Они имеют ввиду пиратский образ Джона Сильвера. Просто уже разучились формулировать мысли по-русски.

    9
    1

