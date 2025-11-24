История повязки на глазу у пиратов получила научное объяснение: она могла помогать адаптировать зрение к темноте. Исследователи и офтальмологи напоминают, что человеческое зрение обрабатывает световые различия с помощью двух систем: колбочек (для яркого света) и палочек (для слабого света).

Прикрытие одного глаза позволяет палочкам оставаться чувствительными к темноте, что облегчало переход с палубы в темные помещения корабля. Этот трюк подтверждали эксперименты, а современные пилоты иногда используют аналогичную тактику. Исследование опубликовано в журнале iScience.

Однако историки предупреждают, что нет документальных доказательств, что настоящие пираты пользовались повязками таким образом.

Образ пиратов с повязкой на глазу стал популярным благодаря литературе, в частности роману "Остров сокровищ" Джона Сильвера, а позже закрепился в кино, театре и массовой культуре.

Реальные пираты выглядели как обычные моряки, а повязка на глазу превратилась в символ, усиливающий драматизм и устрашающий эффект.