Поговаривают, что уже не за горами очередной переезд Примадонны вместе с мужем и детьми. Знаменитое семейство якобы надеется попытать счастье на родине Киркорова, где уже успело приобрести виллу в пригороде Софии.

На очередную эмиграцию Аллу Пугачеву могла подтолкнуть история, связанная с шикарной недвижимостью на Кипре. В Болгарии, если верить слухам, семейная чета приобрела более демократичное жилье, которое, возможно, все-таки станет для артистки и комика постоянным пристанищем. Ко всему прочему, звезда эстрады так и не смогла привыкнуть к жаркому климату Кипра, где у нее не раз ухудшалось самочувствие.

Однако пока «женщина, которая поет» может не переживать на этот счет. Максимальная температура в Лимассоле днем теперь редко поднимается выше 28 градусов. Но чтобы ощутить все прелести жизни у моря, Пугачева предпочитает прогуливаться по городу в утренние часы.

«Утренний променад. Кайф! Вокруг никого и музыка ниоткуда», — написала Пугачева.

Один из таких променадов исполнительница хита «Айсберг» запечатлела на камеру для подписчиков. Всклокоченная из-за ветра и замаскировавшая лицо при помощи шляпы и очков артистка вышла на связь, чтобы поделиться приятными впечатлениями. При этом поклонников удивило, что Примадонна разгуливает по улице в черном наряде, который явно не соответствует заявленному ею настроению и прекрасной погоде.