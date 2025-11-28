Baltijas balss logotype
Как Лорен Санчес превратила Джеффа Безоса в стильного и харизматичного миллиардера

Lifenews
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как Лорен Санчес превратила Джеффа Безоса в стильного и харизматичного миллиардера

Образ Джеффа Безоса в последние годы заметно изменился — он стал спортивнее, ярче и увереннее, а его стиль теперь больше напоминает образ голливудского мачо, чем скромного техногения. Многие связывают эту трансформацию с появлением Лорен Санчес, которая стала важной фигурой в его личной и публичной жизни. Изменения коснулись внешности, манеры одеваться и общей подачи в кадре.

Стиль, который стал увереннее

После начала отношений с Лорен Санчес внешний вид основателя Amazon заметно преобразился. В молодости он выглядел скорее как типичный инженер — светлокожий, худощавый, с максимально простым стилем в одежде. Со временем Безос стал больше внимания уделять телу, цвету кожи и одежде. Он стал загорелым, спортивным и расслабленным, а позже — и гораздо более стильным.

Контраст со старым образом

Сравнение фотографий прошлых лет и текущих снимков показывает почти двух разных людей. Раньше он выбирал простые футболки и повседневные вещи, но теперь делает ставку на более эффектные и заметные наряды, чтобы гармонично выглядеть рядом с яркой Лорен Санчес. Комбинации в стиле smart casual стали основой его новых образов.

Обновление внешности

Одним из наиболее обсуждаемых изменений стала лёгкая щетина — раньше миллиардер всегда предпочитал идеально гладкое бритьё, теперь же образ стал более мужественным и харизматичным. Даже минимальная растительность на голове усилила эффект «брутальности».

Роль Лорен Санчес

Не сложно предположить, что над новым стилем Безоса теперь работает либо сама Лорен, либо её персональный стилист. Публичные появления пары стали заметно более эффектными и продуманными, а образы — ярче и масштабнее. На фотографиях они выглядят гармоничной, стильной и уверенной парой, вызывая живой интерес у аудитории.

Источник: news.hochu

#мода #стиль #Джефф Безос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео