Лариса Долина вернет стоимость 5-комнатной квартиры за 20 шоу в Дубае 0 419

Lifenews
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В 70 лет популярная артистка полна творческого азарта.

В 70 лет популярная артистка полна творческого азарта.

Один концерт звезды обойдется в 35 тысяч евро.

Лариса Долина заработает на новогодних выступлениях стоимость своей пятикомнатной квартиры, на которую её развели мошенники. Поделится ли она этими деньгами с оставшейся ни с чем покупательницей её жилья? Скорее всего, нет.

По данным телеграм-канала «База», расписание артистки в декабре–январе практически забито под завязку. В этом году у неё осталось лишь три свободных «окошка», а в следующий раз заказать певицу получится только после 20 января. В праздники у певицы запланировано более 20 выступлений в Дубае, а также 10 подтверждённых концертов в России и за рубежом.

Одно выступление Долиной стоит 3,5 млн рублей (35 000 EUR) + НДС сверху. А это значит, что чистыми она заработает как минимум 105 млн рублей и практически отобьёт стоимость квартиры, которую продала под влиянием мошенников, а потом вернула, — это 112 млн.

Кстати, за двойной гонорар артистка готова пересмотреть своё плотное расписание и освободить дату.

Сверх оплаты певица хочет перелёт первым/бизнес-классом, лучшую 5-звёздочную гостиницу в городе (по возможности с фитнес-центром), а за 5 часов до концерта — личного фониатра, врача, который специализируется на заболеваниях голосового аппарата.

#мошенничество #музыка #Дубай #певица #знаменитости #концерты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео