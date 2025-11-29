Лариса Долина заработает на новогодних выступлениях стоимость своей пятикомнатной квартиры, на которую её развели мошенники. Поделится ли она этими деньгами с оставшейся ни с чем покупательницей её жилья? Скорее всего, нет.

По данным телеграм-канала «База», расписание артистки в декабре–январе практически забито под завязку. В этом году у неё осталось лишь три свободных «окошка», а в следующий раз заказать певицу получится только после 20 января. В праздники у певицы запланировано более 20 выступлений в Дубае, а также 10 подтверждённых концертов в России и за рубежом.

Одно выступление Долиной стоит 3,5 млн рублей (35 000 EUR) + НДС сверху. А это значит, что чистыми она заработает как минимум 105 млн рублей и практически отобьёт стоимость квартиры, которую продала под влиянием мошенников, а потом вернула, — это 112 млн.

Кстати, за двойной гонорар артистка готова пересмотреть своё плотное расписание и освободить дату.

Сверх оплаты певица хочет перелёт первым/бизнес-классом, лучшую 5-звёздочную гостиницу в городе (по возможности с фитнес-центром), а за 5 часов до концерта — личного фониатра, врача, который специализируется на заболеваниях голосового аппарата.