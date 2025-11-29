Baltijas balss logotype
Звезда экрана Анфиса Чехова в свои 47 стала доктором психологии 0 161

Lifenews
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Теперь она сможет корректировать поведение спутника жизни.

Теперь она сможет корректировать поведение спутника жизни.

Это уже третий диплом целеустремленной артистки.

Известная телеведущая Анфиса Чехова объявила о важном личном достижении. Оказалось, что она открыла новую главу в своей карьере. Звезда, которая долгие годы работала на ТВ, стала доктором психологии. Радостными новостями она поделилась со своими любимыми поклонниками. Анфиса сопроводила публикацию фотографией с вручения диплома.

47-летняя телезвезда завершила обучение в Евразийском международном университете. Это уже третий диплом Анфисы: ранее она освоила профессии телевизионного журналиста и практического психолога. Чехова, которая в юности скептически относилась к учебе, теперь считает процесс получения знаний лучшим, что может делать человек. Она также невероятно благодарна за поддержку своему мужчине — продюсеру Александру Златопольскому.

Пока дата их свадьбы остается неизвестной, но Анфиса уже активно вовлекает будущего супруга в подготовку к семейной жизни. По инициативе Чеховой Александр посетил различных врачей, включая психотерапевта, прошел процедуру в криокамере при температуре -130 градусов, а также принимал радоновые ванны. Однако от терапии с использованием пиявок он решительно отказался.

«Можете меня поздравить! Сегодня я получила диплом доктора психологии… Спасибо любимый, что ты так сильно веришь в меня и всегда поддерживаешь все мои стремления…», — написала счастливая Анфиса.

b444c4512d1c2984ec0be0f0e89316a3.jpg

Поклонники искренне порадовались за телеведущую, а теперь еще и доктора психологии. Сотни пользователей поспешили оставить свои восторженные комментарии в поддержку Анфисы Чеховой.

#образование #социальные сети #Анфиса Чехова #психология
