Сейчас уроженка Читинской области чувствует ту же энергию, что и много лет назад.

На днях Виктории Боне исполнилось 46 лет, и этот день она решила провести так, как умеет лучше всего — красиво, ярко и с огоньком. Свой праздник звезда социальных сетей встретила в одном из атмосферных ресторанов Монте-Карло, куда пришла в черном платье и в превосходном настроении.

Судя по кадрам, опубликованным в личном блоге, именинница выглядела абсолютно счастливой: она смеялась, общалась с подругами и задувала свечи на торте, загадывая самое заветное желание.

Но еще до того, как отправиться на вечеринку, Виктория поделилась в блоге очень личным постом. В публикации она призналась, что воспринимает этот день как начало своего «второго 23-летия». Боня описала состояние, в котором цифры возраста теряют значение, а на первый план выходят внутренний ресурс, сила и осознанность. Сейчас она чувствует ту же энергию, что и много лет назад, но в этот раз — уже понимая, кто она, куда идет и что имеет истинную ценность. Звезда подчеркнула: для нее новый возраст — это про глубину, умение остановиться и почувствовать момент, и именно в таком состоянии она встретила свой день рождения.

Отдельно Боня рассказала о снимке, опубликованном в посте, — кадр был сделан в момент ее восхождения на гору. По словам Вики, это фото отражает ее внутренний мир, страсть к покорению вершин и то ощущение свободы, которое она находит в горах. А в финале публикации Виктория оставила послание себе, которое прозвучало особенно трогательно.

«Моя семья, моя дочь и Мурочка… все это — я сегодня. И я с уверенностью могу сказать, что проживаю свою самую лучшую жизнь в этом прекрасном теле под кодом ''Виктория Боня''. Поэтому… С днем рождения тебя, Виктория. Пусть твое второе 23-летие будет еще ярче. И еще выше!» — пишет Боня.

Вечером звезда отправилась в ресторан, где ее уже ждали подруги. За столом царила теплая атмосфера: именинница принимала подаркиСегодня Боня активно развивает личный бренд: выпускает косметику, продает бейсболки (кстати, многие хвалят их качество) и регулярно путешествует, показывая аудитории свою философию жизни. Но особая часть ее образа — любовь к горам. Полгода назад она поднялась на Эверест, и, несмотря на скептиков, для нее это достижение — одно из самых значимых.

Виктория позже объясняла, что восхождение стало не просто спортивной целью, а духовным опытом. Она говорила, что дорога к вершине для нее — это в первую очередь путь к себе: каждый шаг заставляет слышать тишину, а каждый вдох напоминает о пределе человеческих возможностей. Она призналась, что поднялась на Эверест не ради доказательства кому-то, а чтобы вновь почувствовать, что невозможное — возможно, если следовать за своим внутренним голосом., задувала свечи и благодарила всех за искренние поздравления. В комментариях под ее постом развернулся виртуальный праздник из-за огромного количества поздравлений.