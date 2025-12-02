Хотите жить долго и при этом чувствовать себя счастливым? Психолог Ангелина Сурина объяснила, что кроме здорового образа жизни есть ещё один важный фактор долголетия.

«Секрет долгой и полноценной жизни — это движение. И под движением я имею в виду не только спорт, но и занятия любимым делом, саморазвитие. Когда человек реализует себя, получает удовольствие от работы и хобби, повышается уровень энергии, а также выделяются гормоны счастья: дофамин, серотонин и адреналин», — отметила эксперт.

Таким образом, ключ к долгой и насыщенной жизни — не только забота о здоровье, но и увлечённость любимыми делами.