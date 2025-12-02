Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Главный «ингредиент» долгой жизни: секрет психолога 0 492

Lifenews
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Главный «ингредиент» долгой жизни: секрет психолога

Хотите жить долго и при этом чувствовать себя счастливым? Психолог Ангелина Сурина объяснила, что кроме здорового образа жизни есть ещё один важный фактор долголетия.

«Секрет долгой и полноценной жизни — это движение. И под движением я имею в виду не только спорт, но и занятия любимым делом, саморазвитие. Когда человек реализует себя, получает удовольствие от работы и хобби, повышается уровень энергии, а также выделяются гормоны счастья: дофамин, серотонин и адреналин», — отметила эксперт.

Таким образом, ключ к долгой и насыщенной жизни — не только забота о здоровье, но и увлечённость любимыми делами.

Читайте нас также:
#хобби #счастье #долголетие #энергия #здоровый образ жизни #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Что случилось? Раймонд Паулс отдаёт все свои галстуки
Изображение к статье: Трогательные детские послания. Иконка видео
Изображение к статье: Триумф «Иванушек»: легендарный бойз-бэнд отметил 30-летие аншлагами и премьерой новой песни
Изображение к статье: instagram.com/reizniecedana

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных
Изображение к статье: Первые признаки частного бизнеса - сувенирная лавочка Гаваны. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Очереди на операцию и на диагностику могут растянуться... на долгие, долгие годы!
Наша Латвия
Изображение к статье: Еврокомиссия придумала как не отдавать России 140 млрд евро
Политика
1
Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео