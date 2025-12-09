Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тесть принца Гарри перенес ампутацию ноги - но его дочь равнодушна к страданиям отца 0 306

Lifenews
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В 81 год мистеру Марклу все тяжелее, а помощи ждать неоткуда.

В 81 год мистеру Марклу все тяжелее, а помощи ждать неоткуда.

В то же самое время любимая доченька тащит платья за тысячи долларов.

81-летний Томас Маркл, отец герцогини Сассекской Меган Маркл, перенес экстренную ампутацию левой ноги ниже колена в клинике на Филиппинах, куда переехал в январе 2025 года с сыном, чтобы затеряться среди местных и избежать напоминаний о болезненном разрыве с дочерью.

Инцидент произошел на фоне серьезных проблем со здоровьем: тромб перекрыл кровообращение, вызвав некроз тканей — конечность посинела и почернела в считанные часы, что сделало операцию вопросом жизни и смерти, пишет Daily Mail. Хирургическое вмешательство длилось около трех часов, врачи удалили стопу и голень, чтобы предотвратить сепсис и гангрену.

Брат Меган Томас-младший сообщил, что отец перенес процедуру мужественно, но следующие дни будут для него критическими.

Маркл остается в отделении интенсивной терапии в крупной больнице Себу, где его перевели после первоначальной госпитализации в местной клинике - обследование выявило тромб в левом бедре, требующий дополнительной операции. Источник в медучреждении отметил, что состояние стабильно, но любые осложнения могут изменить ситуацию в любой момент.

Разрыв с Меган: семь лет без общения

Переезд на Филиппины стал попыткой Томаса начать новую жизнь вдали от США, где он пережил два сердечных приступа и обширный инсульт в 2022 году, частично восстановив речь благодаря логопеду.

Меган Маркл оборвала связи с отцом перед свадьбой с принцем Гарри в мае 2018 года, возмутившись его интервью прессе и публикацией ее детских фото без разрешения. За семь лет Томас так и не встретил зятя лично и никогда не видел внуков. Брат призывал сестру отложить распри и поддержать отца в кризис, до операции она не отреагировала, сосредоточившись на собственной семье и проектах в США.

Но поздно вечером после ампутации Меган вышла на связь: ее представители подтвердили, что герцогиня поручила помощникам проверить новости и напрямую обратилась к отцу, но детали этого разговора не разглашаются. Это был их первый контакт за семь лет, вызванный шокирующими событиями. Пресс-секретарь отметил, что Меган не была информирована о состоянии Томаса до публичного оглашения. Отношения Меган с матерью Дорией Рэгланд, напротив, остаются теплыми, в отличие от напряженных с отцом, чьи интервью после свадьбы усилили разлад.

Скандал с кражами Меган Маркл

Журналистка Ванесса Григориадис в свежем интервью заявила, что Меган регулярно ворует дорогостоящие наряды после фотосессий и промо-мероприятий. По ее словам, это целая серия краж, которые Маркл даже не скрывает: платье Galvan за почти 2 тысячи долларов, снятое для обложки Variety в 2022 году, герцогиня не вернула бренду, а позже надела на съемки собственного шоу «С любовью, Меган». Еще громче история с твидовым платьем Chanel из коллекции осень-зима 2022/23 стоимостью 8 тысяч долларов — Маркл появилась в нем на ужине в нью-йоркском SoHo House. Также всплыла история с пропавшими туфлями Aquazzurra со съемок сериала «Форс-мажоры», которые потом засветились на помолвке с Гарри.

Дизайнеры и стилисты, по словам Григориадис, возмущены: такие случаи происходят систематически. Меган якобы объясняла это желанием «не дать никому заработать на перепродаже одежды, которую она уже носила», но инсайдеры называют оправдание абсурдным — особенно на фоне ее многомиллионных контрактов и жизни в особняке за 15 миллионов долларов. Теперь в сети ее открыто называют «клептоманкой в короне».

Читайте нас также:
#медицина #кража #Меган Маркл #семья #отношения #принц Гарри #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Теперь она еще и успешная авторка. Иконка видео
Изображение к статье: Как говорят - муж и жена, одна сатана. Иконка видео
Изображение к статье: Принц Гарри рассказал, как жизнь в королевской семье напоминает cериал «Аббатство Даунтон»
Изображение к статье: «Крокодиловы слёзы» не помогли: названа главная ошибка Долиной

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Реактивное топливо поможет улететь самым достойным. Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (10-14 декабря)
Наша Латвия
Изображение к статье: С юго-запада в Латвии приближаются атмосферные фронты
Наша Латвия
Изображение к статье: 16-летний дрифтующий подросток устроил аварию. Никто из родственников даже не извинился
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Реактивное топливо поможет улететь самым достойным. Эксклюзив!
Бизнес

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео