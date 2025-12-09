81-летний Томас Маркл, отец герцогини Сассекской Меган Маркл, перенес экстренную ампутацию левой ноги ниже колена в клинике на Филиппинах, куда переехал в январе 2025 года с сыном, чтобы затеряться среди местных и избежать напоминаний о болезненном разрыве с дочерью.

Инцидент произошел на фоне серьезных проблем со здоровьем: тромб перекрыл кровообращение, вызвав некроз тканей — конечность посинела и почернела в считанные часы, что сделало операцию вопросом жизни и смерти, пишет Daily Mail. Хирургическое вмешательство длилось около трех часов, врачи удалили стопу и голень, чтобы предотвратить сепсис и гангрену.

Брат Меган Томас-младший сообщил, что отец перенес процедуру мужественно, но следующие дни будут для него критическими.

Маркл остается в отделении интенсивной терапии в крупной больнице Себу, где его перевели после первоначальной госпитализации в местной клинике - обследование выявило тромб в левом бедре, требующий дополнительной операции. Источник в медучреждении отметил, что состояние стабильно, но любые осложнения могут изменить ситуацию в любой момент.

Разрыв с Меган: семь лет без общения

Переезд на Филиппины стал попыткой Томаса начать новую жизнь вдали от США, где он пережил два сердечных приступа и обширный инсульт в 2022 году, частично восстановив речь благодаря логопеду.

Меган Маркл оборвала связи с отцом перед свадьбой с принцем Гарри в мае 2018 года, возмутившись его интервью прессе и публикацией ее детских фото без разрешения. За семь лет Томас так и не встретил зятя лично и никогда не видел внуков. Брат призывал сестру отложить распри и поддержать отца в кризис, до операции она не отреагировала, сосредоточившись на собственной семье и проектах в США.

Но поздно вечером после ампутации Меган вышла на связь: ее представители подтвердили, что герцогиня поручила помощникам проверить новости и напрямую обратилась к отцу, но детали этого разговора не разглашаются. Это был их первый контакт за семь лет, вызванный шокирующими событиями. Пресс-секретарь отметил, что Меган не была информирована о состоянии Томаса до публичного оглашения. Отношения Меган с матерью Дорией Рэгланд, напротив, остаются теплыми, в отличие от напряженных с отцом, чьи интервью после свадьбы усилили разлад.

Скандал с кражами Меган Маркл

Журналистка Ванесса Григориадис в свежем интервью заявила, что Меган регулярно ворует дорогостоящие наряды после фотосессий и промо-мероприятий. По ее словам, это целая серия краж, которые Маркл даже не скрывает: платье Galvan за почти 2 тысячи долларов, снятое для обложки Variety в 2022 году, герцогиня не вернула бренду, а позже надела на съемки собственного шоу «С любовью, Меган». Еще громче история с твидовым платьем Chanel из коллекции осень-зима 2022/23 стоимостью 8 тысяч долларов — Маркл появилась в нем на ужине в нью-йоркском SoHo House. Также всплыла история с пропавшими туфлями Aquazzurra со съемок сериала «Форс-мажоры», которые потом засветились на помолвке с Гарри.

Дизайнеры и стилисты, по словам Григориадис, возмущены: такие случаи происходят систематически. Меган якобы объясняла это желанием «не дать никому заработать на перепродаже одежды, которую она уже носила», но инсайдеры называют оправдание абсурдным — особенно на фоне ее многомиллионных контрактов и жизни в особняке за 15 миллионов долларов. Теперь в сети ее открыто называют «клептоманкой в короне».