26-летний блогер и предприниматель Никита Ефремов*, основавший сеть магазинов одежды и обуви, был приговорен к трём годам условного лишения свободы с таким же испытательным сроком. Суд Подмосковья признал его виновным в финансировании организации, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена.

Следствие установило, что с августа 2021 по февраль 2022 года Ефремов подключил автосписание средств и несколько раз перевел деньги в структуру, включённую в реестр экстремистских организаций. Переводы осуществлялись из Москвы и Московской области, и именно эти операции стали основанием для уголовного преследования. Летом прошлого года блогера задержали в аэропорту Шереметьево, после чего суд временно ограничил ряд его действий. За преступление ему грозило до восьми лет лишения свободы.

Параллельно предприниматель оказался участником гражданских разбирательств. Арбитражный суд ранее взыскал с него более 11 миллионов рублей по иску подмосковной компании, детали спора не раскрываются.

Никита Ефремов включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Источник: kleo