Израильяне зимой любят ходить по грибы 0 248

Lifenews
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вполне гигантские экземпляры разнообразят еврейскую кухню.

Вполне гигантские экземпляры разнообразят еврейскую кухню.

Уникальные представители местной флоры приспособились к суровым условиям.

В Израиле начался грибной сезон. Грибы собирают в лесистых районах севера и центра страны после дождей, прошедших в конце ноября и начале декабря.

Главный гриб лесов Израиля – масленок, вернее несколько видов маслят: масленок неокольцованный (Suillus collinitus), масленок средиземноморский (Suillus mediterraneensis), масленок Беллини (Suillus bellinii). Вероятно, встречается также масленок зернистый (Suillus granulatus).

От маслят средней полосы их отличает отсутствие пленчатого кольца под шляпкой. Эти грибы растут на песчано-каменистой почве в сосновых лесах, любят прятаться среди травы и опавших игл. Как правило, маслята появляются группами – поэтому грибнику, обнаружившему один масленок, следует, не спеша, оглядеться вокруг. Израильские маслята имеют немного сладковатый вкус. Их можно замариновать, приготовить из них жаркое, суп или соус.

Помимо маслят, в лесах Израиля можно встретить дубовики, моховики, шампиньоны, рядовки, грузди, подгруздки, сыроежки, рыжики, дождевики и другие виды.

Специалисты отмечают, что в ближневосточных лесах попадаются также несъедобные и ядовитые грибы. Поэтому любителям тихой лесной охоты рекомендуется брать только знакомые, заведомо съедобные грибы.

#Израиль #туризм #безопасность #природа #грибы #кулинария #сезон #леса
Видео