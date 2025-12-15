Жителей призвали нюхать елку перед покупкой 1 364

Дата публикации: 15.12.2025
Желающим украсить дом на Новый год натуральной елкой посоветовали удостовериться в ее свежести перед покупкой.

Перед покупкой живой елки следует удостовериться, что она свежая и без плесени. Дерево следует понюхать. По словам эксперта, если его хранили не на сухом прохладном складе, а, например, на улице, то может появиться несвежий запах. Такое дерево приобретать не стоит.

Перед проверкой на свежесть рекомендуется попросить продавца распаковать елку, снять с нее сетку. Затем дерево нужно отряхнуть и постучать об землю. Оно может немного осыпаться — это нестрашно. Также следует проверить качество веток: после проведения по ним рукой не должно оставаться иголок. Ветки должны хорошо гнуться, не ломаться и пахнуть свежо.

Также важно заранее определиться с размером елки и помнить, что ели осыпаются, в отличие от сосен и пихт.

