Запрещенные в Латвии телеканалы страны-агрессора собрались петь и плясать всю Новогоднюю ночь 9 3355

Дата публикации: 17.12.2025
BB.LV
Подобными шоу власти стремятся развлечь население.

Индустрия хорошего настроения работает на полную катушку.

SHAMAN, Филипп Киркоров и Лариса Долина засветятся в новогодних шоу сразу на нескольких каналах. Первый соберет молодежь и тренды, "Россия" — легенды и душевность, а СТС и ТНТ добавят юмора и самоиронии.

Молодежный драйв на Первом канале

На Первом канале новогодняя ночь пройдет под эгидой мини-клипов: каждый номер — это отдельная музыкальная история с режиссурой и постановкой, а не просто песня под фонограмму в елочных декорациях. Здесь соберутся самые трендовые артисты года - те, кто рвал чарты и стадионы. Ваня Дмитриенко с Анной Пересильд споют свой хит "Силуэт", SHAMAN зажжет сердца любовью к Родине. Также заявлены Зиверт, Дима Билан, Егор Крид, Гагарина, Киркоров и Люся Чеботина.

Добавят народного колорита Надежда Кадышева, Татьяна Куртукова и группа AY YOLA. Татьяна Буланова выйдет с хитом "Один день" и новыми артистами в подтанцовке. А юные таланты из "Голос. Дети" споют с Александром Петровым и Викторией Исаковой песню из нового "Буратино", где на сцене появятся 250 детей одновременно, пишет "КП".

Ведущими станут Юлианна Караулова, Яна Чурикова, Николай Цискаридзе, Валдис Пельш, Юлия Барановская, Максим Аверин и другие лица канала.

Классика и легенды на канале Россия

На "России" все по традиции: до курантов Андрей Малахов в "Песнях от всей души" соберет звезд и таланты со всей страны за душевными разговорами и любимыми хитами. А после — 64-й "Новогодний голубой огонек" с легендами за столиками и теплой атмосферой, как в старые добрые времена.

Здесь выйдут настоящие иконы: Александра Пахмутова, Лев Лещенко, Юрий Антонов, Надежда Бабкина, Николай Расторгуев, Хибла Герзмава. Плюс все топы — SHAMAN, Григорий Лепс, Дима Билан в дуэте с Гагариной, а Сергей Лазарев - с дочерью Аней. Еще заявлены Киркоров, Долина, Стас Михайлов, Игорь Николаев, Клава Кока и многие другие.

Ведущими станут Дмитрий Губерниев, Мария Ситтель, Андрей Малахов, Татьяна Веденеева, Николай Басков. Если душа просит ностальгии и проверенных хитов!

Юмор, мюзикл и новоселье на других каналах

На СТС — чистый смех с "Уральскими пельменями": зрителей ждут премьерные выпуски "Шампанский стыд" и "География пельменей" про Лапландию и Аляску. Илана Дылдина предстанет в роли обворожительной Снегурочки.

ТНТ смешает юмор с музыкой: новогодний Comedy Club и премьера мюзикла "Невероятные приключения Шурика". Там Гагарина, Киркоров, Ваня Дмитриенко, а Долина споет "За деньги да" в костюме из долларов. Сценаристы решили, что над скандалом с певицей следует смеяться, а не плакать. И добавили после ее номера надпись: "Клип создан под воздействием мошенников".

НТВ отметит переезд в новый комплекс "Новогодним новосельем": Леонид Каневский начнет в стиле "Следствие вели", а дальше последуют хиты от Лазарева, "Руки Вверх!", Клавы Коки, Киркорова, Мари Краймбрери и Валерии. Зрители смогут первыми заценить новоселье редакции и насладиться шоу в свежих современных декорациях.

Но, разумеется, это касается только населения авторитарного государства-агрессора, а не свободных стран ЕС и НАТО.

