«Две квартиры в Латвии!» Лещенко раскрыл количество квартир и домов у Долиной

Дата публикации: 18.12.2025
ФОТО: Global Look Press

Лев Лещенко заявил, что у Ларисы Долиной есть еще несколько квартир и домов.

Народный артист Лев Лещенко высказался о скандале вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной.

Исполнитель уклонился от вопроса о том, готов ли он приютить Долину в случае необходимости. По словам Лещенко, у певицы есть четырехэтажный особняк в Подмосковье и несколько квартир, включая жилплощадь в Лапино и два объекта недвижимости в странах Балтии (СМИ пишут, что эти две квартиры находятся в Латвии). «Она не бездомная, есть где жить», — подчеркнул артист.

Певец также прокомментировал высказывание Юрия Антонова, который отказался приютить Долину в своем доме. Лещенко указал, что Антонов и Долина никогда не были друзьями, поэтому такая реакция коллеги не удивительна.

Напомним, как пишут СМИ, в 2011 году Долина приобрела две квартиры в элитном жилом комплексе «Янтарная резиденция» латвийском городе Юрмала. Ей также принадлежат два земельных участка в этой стране.

