Уходящий год оказался насыщенным событиями для певицы Лиене Грейфане-Пенc – она вышла замуж за американца, переехала жить в штат Теннесси и добилась успехов на своём духовном пути.

«Я сделала это! Рэйки, уровень 1 – с сегодняшнего дня я сертифицированная целительница. Это прекрасная глава в моём духовном путешествии», – поделилась живущая в США латвийская певица Лиене Грейфане, которая увлекается практикой рэйки с 20 лет.

«Рэйки работает с универсальной энергией жизни, которая течёт через каждого из нас. Она помогает сбалансировать разум, тело и дух, устраняя эмоциональные блоки, успокаивая нервную систему и поддерживая естественное исцеление», – рассказала певица журналу Privātā Dzīve.

Она объясняет, что разум и эмоции человека сильно влияют на организм, и только поняв истинные причины, можно избавиться от болезней.

«Гнев, боль, ненависть, обиды – всё это накапливается в теле, и организм пытается подсказать, что с ним не так», – говорит Лиене. У неё большие планы по развитию своих новых навыков – певица собирается открыть собственную студию рэйки.

Santa.lv