Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«С сегодняшнего дня я сертифицированная целительница!» – неожиданный поворот в жизни Лиене Грейфане 1 307

Lifenews
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «С сегодняшнего дня я сертифицированная целительница!» – неожиданный поворот в жизни Лиене Грейфане
ФОТО: пресс-фото

Уходящий год оказался насыщенным событиями для певицы Лиене Грейфане-Пенc – она вышла замуж за американца, переехала жить в штат Теннесси и добилась успехов на своём духовном пути.

«Я сделала это! Рэйки, уровень 1 – с сегодняшнего дня я сертифицированная целительница. Это прекрасная глава в моём духовном путешествии», – поделилась живущая в США латвийская певица Лиене Грейфане, которая увлекается практикой рэйки с 20 лет.

«Рэйки работает с универсальной энергией жизни, которая течёт через каждого из нас. Она помогает сбалансировать разум, тело и дух, устраняя эмоциональные блоки, успокаивая нервную систему и поддерживая естественное исцеление», – рассказала певица журналу Privātā Dzīve.

Она объясняет, что разум и эмоции человека сильно влияют на организм, и только поняв истинные причины, можно избавиться от болезней.

«Гнев, боль, ненависть, обиды – всё это накапливается в теле, и организм пытается подсказать, что с ним не так», – говорит Лиене. У неё большие планы по развитию своих новых навыков – певица собирается открыть собственную студию рэйки.

Santa.lv

Читайте нас также:
#США
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го декабря

    Жизнь, как рулон туалетной бумаги: чем ближе к концу, тем быстрее заканчивается. -- Один из основных постулатов Рейки!

    9
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Прилучный закрыл судебный конфликт с Муцениеце: спор о сыне завершён
Изображение к статье: Как Джим Керри пережил пытки ради костюма Гринча
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Изображение к статье: Составлен топ худших подарков на Новый год

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео