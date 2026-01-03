Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Джеймс Кэмерон опроверг слухи о приглашении Мэтта Дэймона в «Аватар» 1 271

Lifenews
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Джеймс Кэмерон опроверг слухи о приглашении Мэтта Дэймона в «Аватар»

Режиссёр заявил, что актёру никогда не предлагали роль Джейка Салли, и переговоры не доходили до официального предложения.

После недавнего интервью Мэтта Дэймона, в котором он утверждал, что ему якобы предлагали главную роль в «Аватаре», режиссёр франшизы Джеймс Кэмерон решил прояснить ситуацию. В новом интервью Кэмерон заявил, что разговоров о том, чтобы Дэймон сыграл Джейка Салли, никогда не было.

«Его никогда не приглашали на эту роль, — подчеркнул режиссёр. — Не помню точно, отправлял ли я ему сценарий или нет — кажется, нет. Мы созвонились, он сказал: "Я бы с удовольствием поработал с тобой, но сейчас мне нужно сниматься в фильме о Джейсоне Борне. Уже есть согласие, это прямой конфликт интересов, поэтому приходится отказаться"».

Кэмерон уточнил, что никаких официальных предложений или сделок по роли Джейка Салли не обсуждалось: «Мы никогда не доходили до этого уровня».

Напомним, в 2019 году Дэймон в интервью британскому GQ утверждал, что ему предлагали 10% от прибыли «Аватара» в случае согласия на главную роль. Так как фильм в итоге собрал около 2,79 миллиарда долларов, актёр предположительно потерял порядка 250 миллионов. По словам Кэмерона, переговоры действительно имели место, но до конкретного предложения или обсуждения роли дело не дошло.

Источник

×
Читайте нас также:
#интервью #Голливуд
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой
Изображение к статье: Победительница Евровидения Дара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео