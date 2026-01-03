Режиссёр заявил, что актёру никогда не предлагали роль Джейка Салли, и переговоры не доходили до официального предложения.

После недавнего интервью Мэтта Дэймона, в котором он утверждал, что ему якобы предлагали главную роль в «Аватаре», режиссёр франшизы Джеймс Кэмерон решил прояснить ситуацию. В новом интервью Кэмерон заявил, что разговоров о том, чтобы Дэймон сыграл Джейка Салли, никогда не было.

«Его никогда не приглашали на эту роль, — подчеркнул режиссёр. — Не помню точно, отправлял ли я ему сценарий или нет — кажется, нет. Мы созвонились, он сказал: "Я бы с удовольствием поработал с тобой, но сейчас мне нужно сниматься в фильме о Джейсоне Борне. Уже есть согласие, это прямой конфликт интересов, поэтому приходится отказаться"».

Кэмерон уточнил, что никаких официальных предложений или сделок по роли Джейка Салли не обсуждалось: «Мы никогда не доходили до этого уровня».

Напомним, в 2019 году Дэймон в интервью британскому GQ утверждал, что ему предлагали 10% от прибыли «Аватара» в случае согласия на главную роль. Так как фильм в итоге собрал около 2,79 миллиарда долларов, актёр предположительно потерял порядка 250 миллионов. По словам Кэмерона, переговоры действительно имели место, но до конкретного предложения или обсуждения роли дело не дошло.

