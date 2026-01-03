Режиссёр заявил, что актёру никогда не предлагали роль Джейка Салли, и переговоры не доходили до официального предложения.
После недавнего интервью Мэтта Дэймона, в котором он утверждал, что ему якобы предлагали главную роль в «Аватаре», режиссёр франшизы Джеймс Кэмерон решил прояснить ситуацию. В новом интервью Кэмерон заявил, что разговоров о том, чтобы Дэймон сыграл Джейка Салли, никогда не было.
«Его никогда не приглашали на эту роль, — подчеркнул режиссёр. — Не помню точно, отправлял ли я ему сценарий или нет — кажется, нет. Мы созвонились, он сказал: "Я бы с удовольствием поработал с тобой, но сейчас мне нужно сниматься в фильме о Джейсоне Борне. Уже есть согласие, это прямой конфликт интересов, поэтому приходится отказаться"».
Кэмерон уточнил, что никаких официальных предложений или сделок по роли Джейка Салли не обсуждалось: «Мы никогда не доходили до этого уровня».
Напомним, в 2019 году Дэймон в интервью британскому GQ утверждал, что ему предлагали 10% от прибыли «Аватара» в случае согласия на главную роль. Так как фильм в итоге собрал около 2,79 миллиарда долларов, актёр предположительно потерял порядка 250 миллионов. По словам Кэмерона, переговоры действительно имели место, но до конкретного предложения или обсуждения роли дело не дошло.
Оставить комментарий(1)