Долина сменила дату передачи квартиры Лурье с 5 на 9 января. И еще не факт, что передача состоится, так как до этого Долина отказалась освободить квартиру до 30 декабря.

Артистка Лариса Долина назначила покупательнице ее квартиры в Хамовниках, ставшей поводом для судебных споров, новую дату передачи объекта — 9 января. О том, что она отказалась сделать это в обещанный ранее срок, со ссылкой на адвоката Полины Лурье Светлану Свириденко сообщили СМИ.

Новая предполагаемая дата передачи ключей — 9 января вместо 5 января. «Стороны совместно планируют», — поставила точку юрист.

29 декабря стало известно, что Долина отказалась освободить квартиру до 30 декабря. Звезда заявила, что ее семья сможет покинуть жилплощадь не раньше 5 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина может лишиться двух роскошных квартир в латвийском городе Юрмала общей стоимостью более миллиона евро.