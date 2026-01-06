Baltijas balss logotype
Фиг вам! Долина отказалась передавать квартиру в обещанный срок 0 947

Lifenews
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фиг вам! Долина отказалась передавать квартиру в обещанный срок
ФОТО: Youtube

Долина сменила дату передачи квартиры Лурье с 5 на 9 января. И еще не факт, что передача состоится, так как до этого Долина отказалась освободить квартиру до 30 декабря.

Артистка Лариса Долина назначила покупательнице ее квартиры в Хамовниках, ставшей поводом для судебных споров, новую дату передачи объекта — 9 января. О том, что она отказалась сделать это в обещанный ранее срок, со ссылкой на адвоката Полины Лурье Светлану Свириденко сообщили СМИ.

Новая предполагаемая дата передачи ключей — 9 января вместо 5 января. «Стороны совместно планируют», — поставила точку юрист.

29 декабря стало известно, что Долина отказалась освободить квартиру до 30 декабря. Звезда заявила, что ее семья сможет покинуть жилплощадь не раньше 5 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина может лишиться двух роскошных квартир в латвийском городе Юрмала общей стоимостью более миллиона евро.

#недвижимость
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
