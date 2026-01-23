Олимпийский чемпион рассказал, почему фигурное катание больше не определяет его жизнь и какие новые смыслы он нашёл после тяжёлых испытаний.

Роман Костомаров откровенно поделился, что фигурное катание, долгие годы бывшее центром его мира, постепенно уходит на второй план. По словам спортсмена, после ампутации конечностей обстоятельства заставили его по-новому взглянуть на привычный уклад жизни и научиться адаптироваться к реальности.

«Понятно, что увлечение спортом и фигурным катанием медленно, но верно уходит из моей жизни. Если раньше оно отнимало всё свободное время и заряжало, то сегодня обстоятельства ставят меня в новые условия. Приходится приспосабливаться», — признался Костомаров.

Олимпийский чемпион отметил, что сейчас открыт для новых форм самореализации и пробует себя в занятиях, о которых раньше даже не задумывался. Одним из таких неожиданных направлений стал вокал. В ледовом шоу Ильи Авербуха «Аллилуйя любви» он вышел на лёд не только как фигурист, но и как исполнитель, исполнив песню «Есть только миг».

При этом Костомаров подчёркивает, что относится к пению скорее как к занятию для души и не планирует строить музыкальную карьеру. Тем не менее работа с оркестром, студийные репетиции и живой звук стали для него важным и вдохновляющим опытом.

Также спортсмен не скрывает интереса к телевизионным проектам, особенно связанным с темами преодоления и экстрима. По его словам, сегодня ему важно радоваться каждому дню, общаться с людьми и делиться личным опытом, который, как он видит, стал поддержкой и источником мотивации для многих.

Напомним, в начале 2023 года Роман Костомаров перенёс ампутацию стоп и кистей рук из-за осложнений после пневмонии. Сейчас он передвигается с помощью протезов и продолжает активно возвращаться к публичной жизни.

