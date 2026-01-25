Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Названы полезные для здоровья мозга повседневные занятия 1 880

Lifenews
Дата публикации: 25.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Названы полезные для здоровья мозга повседневные занятия
ФОТО: Unsplash

Чтение, карточные игры и работа за компьютером полезны для здоровья мозга.

Не вся сидячая активность одинаково влияет на мозг, выяснили исследователи. Просмотр телевизора оказался связан с худшей памятью и когнитивными навыками, тогда как «активное сидение» — чтение, карточные игры, головоломки или работа за компьютером — ассоциировалось с лучшим состоянием мозга. Результаты исследования опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).

К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством специалистов Университета Квинсленда. Они проанализировали данные более чем миллиона людей среднего и пожилого возраста из 30 стран, сравнив разные виды сидячих занятий с показателями памяти, внимания и мышления.

Авторы отмечают, что в рекомендациях по здоровью обычно советуют просто «меньше сидеть», не делая различий между видами сидячей активности. Однако результаты показывают: важно не только, сколько времени человек сидит, но и чем он в этот момент занят. Умственно вовлекающие занятия были связаны с лучшей сохранностью памяти, исполнительных функций и когнитивной гибкости.

Исследователи подчеркивают, что речь не идет о замене физической активности сидением. Движение по-прежнему необходимо для здоровья. Но в те часы, когда избежать сидения невозможно, выбор более интеллектуально активных занятий — например, чтения вместо просмотра телевизора — может помочь поддерживать здоровье мозга и уменьшить риск снижения когнитивных функций с возрастом.

×
Читайте нас также:
#память #ученые #мозг #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой
Изображение к статье: Победительница Евровидения Дара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео