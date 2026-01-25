Невеста Лепса Аврора Киба объявила о разрыве отношений с 63-летним певцом.
Невеста народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба объявила о разрыве отношений с 63-летним певцом. Информацию она опубликовала в своем Telegram-канале.
19-летняя девушка подчеркнула, что намерена опередить сплетни, домыслы и слухи. По ее словам, расставание произошло на ноте благодарности и уважения. При этом Киба добавила, что на их совместном пути было много доброго и теплого.
«Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше», — заключила она.
В декабре 2025 года невеста Лепса описала первый поцелуй с 63-летним певцом. Отвечая на вопрос об интимном моменте, Киба смутилась.
