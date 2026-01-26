Найден простой способ быстро снизить уровень тревожности 1 713

Lifenews
Дата публикации: 26.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Найден простой способ быстро снизить уровень тревожности
ФОТО: Freepik

PLOS Mental Health: 24 минуты прослушивания музыки с бинауральным ритмом снижает уровень тревожности.

Всего 24 минуты прослушивания специально подобранной музыки могут заметно снизить уровень тревожности. К такому выводу пришли психологи, изучившие эффект музыки в сочетании с так называемыми слуховыми ритмами — мягкой звуковой стимуляцией, влияющей на работу мозга. Результаты клинического исследования опубликованы в журнале PLOS Mental Health.

В рандомизированном эксперименте приняли участие 144 взрослых с умеренной тревожностью, которые уже получали медикаментозное лечение. Участников разделили на группы: одни слушали «розовый шум», другие — музыку со слуховой ритмической стимуляцией разной продолжительности. До и после сеансов исследователи оценивали уровень тревоги и эмоциональное состояние с помощью стандартных психологических шкал.

Наиболее выраженный эффект показал сеанс продолжительностью 24 минуты. Он снижал как психологические, так и телесные проявления тревоги и оказался столь же эффективным, как и более длительное прослушивание, но заметно превосходил короткий 12-минутный вариант. Музыка без специальных ритмов такого эффекта не давала.

Авторы отмечают, что такой формат может стать доступным дополнением к традиционным методам лечения. Музыкальная терапия не требует лекарств, практически не имеет побочных эффектов и может использоваться для быстрого снижения тревожности в повседневной жизни.

Ранее стало известно, что обучение игре на музыкальных инструментах способно улучшать память и способность к обучению у пожилых людей.

#музыка #здоровье #психология
