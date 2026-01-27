И в Латвии?! У Ларисы Долиной могут конфисковать две квартиры в Юрмале

Дата публикации: 27.01.2026
Российская певица Лариса Долина столкнулась с новыми проблемами в сфере недвижимости. На этот раз речь идёт о двух квартирах в Юрмале (Дзинтари), которыми артистка не может ни распоряжаться, ни продать из-за санкций ЕС.

Как сообщил СМИ адвокат Александр Бенхин, имущество Долиной в Дзинтари фактически заморожено. Певица не имеет возможности продать свои квартиры в престижном жилом комплексе Amber Residence, а также оплачивать коммунальные услуги, что в перспективе может привести к утрате недвижимости.

«Там ситуация очень плохая. В латвийском законодательстве и санкционных пакетах не было и нет прямой нормы о конфискации. Однако речь идёт о заморозке активов — вы не можете даже оплачивать коммунальные услуги и не можете продать свою собственность», — пояснил адвокат.

По его словам, в Латвии уже обсуждается возможность национализации имущества, принадлежащего лицам, находящимся под санкциями. «Сейм Латвии заявляет, что имущество лиц, в отношении которых введены санкции, должно быть национализировано. Но дальше начинается очень интересная игра — своего рода тупик», — отметил Бенхин.

Адвокат пояснил, что невозможность оплачивать коммунальные счета приводит к накоплению задолженности, что создаёт юридические основания для ареста недвижимости. «Когда долги по коммунальным услугам накапливаются, коммунальное предприятие или самоуправление может подать иск в суд о неуплате за определённый период и конфисковать имущество для покрытия долга», — сказал он.

Бенхин также подчеркнул, что попытки решить проблему обходными путями могут повлечь уголовную ответственность. «Нельзя напрямую погасить долги, а попытка сделать это через третьих лиц считается уголовным правонарушением. То же самое относится и к перерегистрации или продаже недвижимости через посредников», — отметил адвокат.

По его словам, в текущей ситуации у артистки, по сути, остаётся лишь один выход — оспаривать санкции в суде.

«Ситуация крайне тяжёлая. Единственный выход — подать иск против государства и попытаться добиться отмены санкций как необоснованных», — заявил он.

Однако и этот путь, по мнению эксперта, сопряжён с серьёзными трудностями. «Ей необходим дорогой европейский адвокат, но официально она не может его нанять, а неофициально — это снова будет уголовным правонарушением. Стоимость услуг может достигать десятков, а то и сотен тысяч евро», — пояснил Бенхин.

Он добавил, что в Латвии существуют адвокаты с особой лицензией на работу с клиентами, находящимися под санкциями, однако таких специалистов крайне мало. «В Латвии есть специальные адвокаты с лицензией на работу с санкционными клиентами, но их немного. И пока она не предприняла никаких шагов», — подытожил адвокат.

#недвижимость #Юрмала #санкции #Латвия #адвокат #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
