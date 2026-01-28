Недавно ушёл из жизни супруг бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги Имант Фрейбергс. Как сообщается в материале Даны Синкевичи «В гостях у президента», опубликованном в издании «Privātā Dzīve», несмотря на траур, Вике-Фрейберга не утратила интереса к жизни и активно следит за происходящим в Латвии и мире, пишет nra.lv.

"Вся наша семья пребывает в глубоком трауре. Последние месяцы были очень, очень тяжёлыми. И 65 лет вместе...", — говорит она.

Даже кот Мурис, бродя по квартире в растерянности и громко мяукая, зовёт хозяина.

