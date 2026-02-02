Регулярный прием рыбьего жира оказался связан с более низким риском развития тяжелой неалкогольной жировой болезни печени. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные почти 489 тысяч участников британского биобанка UK Biobank. Результаты работы опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Ученые наблюдали за состоянием здоровья участников в среднем более 12 лет. За это время тяжелая форма жировой болезни печени развилась у 5671 человека. Анализ показал, что у людей, принимавших добавки с рыбьим жиром — основным источником омега-3 — жирных кислот, риск тяжелого поражения печени был примерно на 7 процентов ниже, чем у тех, кто такие добавки не использовал.

Дополнительный анализ показал, что защитный эффект частично объясняется снижением воспаления и улучшением обмена веществ. В частности, роль сыграли более низкий уровень C-реактивного белка (маркера воспаления), более высокий «хороший» холестерин HDL и показатели функции почек. Генетические различия, связанные с обменом омега-3 — жирных кислот, на результат существенно не влияли.

Авторы подчеркивают, что полученные данные поддерживают использование добавок с омега-3 как одного из возможных инструментов профилактики тяжелой жировой болезни печени, особенно с учетом ее широкой распространенности. При этом исследование носит наблюдательный характер, поэтому ученые призывают рассматривать рыбий жир как дополнение к здоровому образу жизни, а не как универсальное средство защиты.