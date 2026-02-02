Baltijas balss logotype
Привычный симптом оказался возможным признаком рака 0 1299

Lifenews
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Привычный симптом оказался возможным признаком рака
ФОТО: Unsplash

Боль в спине и усталость могут быть признаками рака поджелудочной железы.

Потеря аппетита, необъяснимая усталость, дискомфорт в животе, боль в спине и резкое снижение веса часто воспринимаются как «несерьезные» проблемы — последствия стресса или переутомления. Однако именно такие неспецифические симптомы могут быть первыми признаками рака поджелудочной железы. К такому выводу пришли ученые, чья работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Рак поджелудочной железы считается одной из самых агрессивных форм онкологических заболеваний во многом из-за поздней диагностики. На ранних стадиях болезнь либо почти не проявляется, либо маскируется под боли в спине и немотивированную потерю веса. Именно поэтому, подчеркивают исследователи, внимательное отношение к таким симптомам может дать редкое преимущество во времени.

В своей работе ученые показали, что на ранних этапах опухоль уже запускает ключевые молекулярные механизмы роста и выживания, связанные с мутацией гена KRAS. Это открывает окно возможностей для терапии, если заболевание удается выявить до распространения. Авторы предложили тройную таргетную схему, одновременно блокирующую сразу три сигнальных пути, которые используют раковые клетки. В экспериментах на животных и моделях опухолей пациентов такая комбинация приводила к выраженному регрессу опухоли и предотвращала развитие лекарственной устойчивости.

Исследователи подчеркивают: новая терапия пока находится на доклинической стадии, но сама логика работы меняет взгляд на болезнь. Если рак поджелудочной удается заподозрить уже на этапе боли в спине и необъяснимого похудения, появляется шанс вмешаться до того, как опухоль станет практически неуязвимой.

#исследования #диагностика #лечение #здоровье
Оставить комментарий

Видео