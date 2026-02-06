Ученые из университета Квинсленда выяснили, что сменная работа и нерегулярное питание способны нарушать суточные биологические ритмы печени — одного из ключевых органов обмена веществ. Исследование показало: когда «внутренние часы» печени сбиваются, это может запускать процессы, связанные с ожирением, хроническим воспалением и метаболическими нарушениями. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Печень не работает равномерно в течение дня. Она выделяет белки в кровь строго по суточному графику — волнами, которые регулируют обмен веществ, уровень энергии и воспалительные реакции. Когда человек ест в одно и то же время, этот ритм сохраняется. Но при постоянных перекусах, ночных приемах пищи или работе по сменам биологические «часы» печени начинают рассинхронизироваться.

По словам исследователей, такое сбивание режима особенно опасно тем, что печень хуже справляется со своими функциями. Нарушается контроль уровня сахара и жиров в крови, усиливаются воспалительные процессы, возрастает риск набора веса и развития метаболических заболеваний. Именно с этим ученые связывают более высокую распространенность ожирения и сопутствующих болезней у людей, работающих ночью или питающихся без четкого режима.

Авторы подчеркивают, что дело не только в том, что мы едим, но и когда мы это делаем. Поддержание стабильного графика питания может быть важным фактором защиты здоровья печени и всего организма, особенно для людей с нерегулярным рабочим расписанием. В дальнейшем ученые планируют подробнее изучить, как восстановление биологических ритмов печени может помочь в профилактике хронических заболеваний.