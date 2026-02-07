ЛГБТ всего мира устроят летом огромный прайд в Амстердаме

Дата публикации: 07.02.2026
Голландия - это любовь и свобода.

Здесь будут развлечения для любого пола и ориентации.

Этим летом Амстердам станет местом, где флаги всех цветов соберутся под лозунгом единства. World Pride 2026 обещает стать событием, которое войдет в историю не только как масштабный фестиваль, но и как манифест свободы, равенства и любви.

Амстердам впервые примет международный фестиваль WorldPride. Это крупнейшее мировое событие, посвященное ЛГБТК+-сообществу и его союзникам. С 25 июля по 8 августа 2026 года город ждут более миллиона гостей из разных стран.

Тема фестиваля — Unity (Единство). Организаторы подчеркивают: во многих странах права людей из сообщества LGBTQIA+ по-прежнему остаются под угрозой, поэтому Амстердам хочет стать площадкой, где каждый может чувствовать себя свободно и безопасно.

Кроме того, именно в 2026 году город отметит 25-летие легализации однополых браков. Напомним, Нидерланды стали первой страной в мире, разрешившей такие браки в 2001 году.

Организаторы подготовили насыщенную программу — более 300 мероприятий. В нее вошли марши, выставки, уличные вечеринки, концерты и открытые показы фильмов.

Главные события пройдут в центре Амстердама, где уличные площадки превратятся в огромные сцены под открытым небом.

Центром всех торжеств станет Museumplein, где расположится World Pride Village. Здесь пройдут церемонии открытия и закрытия, концерты и выставки.

Особое внимание привлечет «Wedding Party XXL». Это большая церемония для пар любого пола и ориентации.

Это символическое мероприятие должно напомнить, что любовь — универсальна и не имеет границ.

#фестиваль #ЛГБТ #свобода #культура #однополые браки #любовь
