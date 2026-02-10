Звезда реалити-шоу и семикратный чемпион «Формулы-1» официально не подтверждали свои отношения, однако их совместные появления на публике становятся всё более регулярными.

Совместный выход на Супербоуле-2026

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон были замечены вместе на трибунах Супербоула-2026, который прошёл на стадионе Levi’s Stadium в Калифорнии. Пара сидела рядом и оживлённо общалась, что не осталось незамеченным зрителями и пользователями соцсетей.

Для выхода Ким выбрала эффектный образ: объёмный чёрный меховой плащ, чокер с кристаллами и крупные солнцезащитные очки. Хэмилтон, в свою очередь, предпочёл сдержанный стиль — чёрную куртку и минималистичный образ.

Слухи, которые становятся громче

За последние месяцы Кардашьян и Хэмилтона не раз видели вместе. В новогоднюю ночь они оба присутствовали на закрытой вечеринке в Аспене, а позже, по сообщениям западных СМИ, вылетели одним частным самолётом в Париж.

Инсайдеры утверждают, что пара «проводит много времени вместе», но сознательно избегает публичных комментариев и не афиширует личную жизнь.

Что говорит сама Ким

Ранее Ким Кардашьян в подкасте своей сестры Khloé in Wonderland рассказывала, что не состоит в отношениях и полностью сосредоточена на детях:

«Я просто чувствую, что сейчас нужна своим детям. Я укладываю их спать, встаю с ними утром, отвожу в школу. На что-то другое просто не остаётся времени, и меня это устраивает».

Она также поделилась, какими качествами должен обладать её будущий партнёр:

«Хорошие моральные принципы, спокойствие, надёжность. И, самое главное, умение брать ответственность — для меня это номер один».

Личная жизнь в прошлом

43-летняя Ким Кардашьян была замужем за Канье Уэстом, от которого у неё четверо детей — Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм. После развода она недолго встречалась с комиком Питом Дэвидсоном, а также фигурировала в слухах о романе с футболистом Оделлом Бекхэмом-младшим.

Льюису Хэмилтону ранее приписывали отношения с Николь Шерзингер, а также романы с Джиджи Хадид, Ритой Орой и Барбарой Палвин.

