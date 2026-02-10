Врач Александр Олмос заявил, что из-за неправильного ужина организм будет испытывать стресс во время сна, а не восстанавливаться. Его слова передает издание Deia.

Ради крепкого сна Олмос призвал отказаться от употребления на ужин колбасы и другого переработанного мяса, поскольку эти продукты нарушают баланс микрофлоры кишечника и препятствуют выработке мелатонина. А съеденные на ужин углеводы, такие как хлеб, рис и макароны, приводят к резким скачкам уровня сахара в крови, которые негативно отражаются на качестве ночного отдыха, предупредил доктор.

Врач также призвал отказаться вечером от сладостей, поскольку сахар повышает уровень кортизола в крови и, как переработанное мясо, препятствует выработке мелатонина.

Чтобы крепко спать, Олмос посоветовал употреблять вечером качественный белок и овощи. Такой ужин не только помогает в борьбе с бессонницей, но и снижает хроническое воспаление в организме, добавил врач.