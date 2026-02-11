Baltijas balss logotype
«Хорошие братья»: новые тату Бруклина Бекхэма скрывают прежние надписи 0 129

Lifenews
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Хорошие братья»: новые тату Бруклина Бекхэма скрывают прежние надписи

Бруклин Бекхэм продолжает обновлять свои татуировки: после того как он удалил надпись, посвящённую отцу, теперь певец и сын Дэвида Бекхэма закрыл татуировки с именами братьев Ромео и Круза, а также сестры Харпер, заменив их новым узором. Этот шаг выглядит как личный жест и намёк на семейные ценности.

26-летний Бруклин Бекхэм недавно сделал заметные изменения в своих татуировках. Папарацци зафиксировали его на прогулке с женой, где стало видно, что надписи с именами братьев Ромео и Круза теперь скрыты под черно-белым узором. Своё внимание к братьям Бруклин подчеркнул и одеждой: на нём была белая футболка со слоганом «Хорошие братья».

Ранее он удалил татуировку «DAD», посвящённую отцу, заменив её изображением морской звезды и двух спасательных кругов. При этом татуировки, посвящённые супруге Николе Пельтц, остались без изменений.

По мнению фанатов и экспертов, эти изменения могут быть личным посланием семье и одновременно способом обновить внешний вид без потери символики близких людей.

источник

#мода #семья #знаменитости
