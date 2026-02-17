Baltijas balss logotype
«Это была не любовь»: Зейн Малик признался, что не был влюблен в Джиджи Хадид

Lifenews
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Это была не любовь»: Зейн Малик признался, что не был влюблен в Джиджи Хадид

33-летний артист вновь вернулся к теме своего шестилетнего романа и признался, что сегодня иначе воспринимает прошлые чувства.

В новом выпуске подкаста Call Her Daddy Зейн Малик заявил, что сейчас не уверен, можно ли назвать его чувства к Джиджи Хадид настоящей влюбленностью. По словам певца, с возрастом понимание любви меняется, и то, что раньше казалось глубоким чувством, сегодня он воспринимает скорее как сильное притяжение или эмоциональную привязанность.

Новый взгляд на отношения

При этом артист подчеркнул, что относится к бывшей партнерше с уважением и теплом — прежде всего из-за их общей дочери Кхай, которой сейчас пять лет.

Малик признался, что формат публичной пары оказался для него некомфортным. Он не планирует вновь строить отношения на глазах у аудитории и считает, что личная жизнь должна оставаться внутри пары.

Фокус на отцовстве и карьере

Певец также отметил, что одиночество не воспринимает как проблему. Напротив, этот период он называет освобождающим и подходящим его характеру. Сейчас Малик сосредоточен на воспитании дочери и подготовке нового альбома.

Пара начала встречаться в 2015 году, несколько раз расставалась и сходилась, а окончательно разошлась в 2021-м — спустя год после рождения ребенка. Разрыв сопровождался конфликтом с матерью модели Иоландой Хадид и последующими юридическими последствиями.

Сама Джиджи Хадид ранее говорила, что они с бывшим партнером заранее планируют график опеки и стараются поддерживать спокойные отношения ради дочери. Сейчас модель встречается с Брэдли Купер, однако слухи о возможной помолвке официально не подтверждены.

источник

#мода #интервью #музыка #отношения #знаменитости #романтика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
