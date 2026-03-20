Когда-то молодая жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин была аппетитной пышечкой с выдающимися формами. С тех пор супруга шоумена радикально похудела. От некогда цветущей женщины остались только кожа да кости.

Тем не менее, 34-летняя Дарина считает, что наконец-то достигла модельных параметров. Жена 64-летнего продюсера то и дело снимается в провокационных фотосессиях, демонстрируя постройневшую фигуру. В соцсетях она выложила новые снимки: Дарина снялась в купальнике с пикантными разрезами в Калифорнии, на берегу Тихого океана.

«Похоже, у меня есть несколько хейтеров. Но ни один из них не такой горячий, как я. Забавно...» - подписала свою фотосессию Эрвин.

Новые снимки жены Цекало тут же вызвали волну критики. Подписчик уверены, что Дариина – это ходячая реклама анорексии. Поклонники умоляют ее перестать худеть и не подвергать свое здоровье опасности.

«Тебе срочно нужно заняться здоровьем», «Ощущение, что тебя просто сдует ветром», - пишут пользователи сети в комментариях.

Женившись на Дарине, Цекало полностью растворился в любви к молодой супруге. Четвертая жена шоумена родом из Казахстана (ее настоящая фамилия Сапарова), но она с детства живет в Штатах. У Дарины состоятельный отчим, который оплатил ей учебу и диплом юриста. Однако девушку всегда манил Голливуд – и она решила стать актрисой.

Эрвин закончила курсы актерского мастерства и снималась в массовке. Именно благодаря кинотусовке она и познакомилась с Цекало в 2018 году. В начале 2019 года они сыграли свадьбу в Беверли-Хиллз. Дарина также увлекается живописью – она рисует портреты.

После того, как продюсер женился на своей возлюбленной, он практически перестал наведываться в Россию. Ради эффектной брюнетки Александр оставил бывшую жену Викторию Галушку (сестру певицы Веры Брежневой) и детей - сына Мишу и дочь Сашу. Цекало и его избранница живут в Лос-Анджелесе, детей у них нет.

Недавно Виктория подала иск в московский суд. Галушка утверждает, что Цекало задолжал около 50 миллионов рублей алиментов детям, плюс еще примерно 30 миллионов – ей лично.

В ответ шоумен заявил, что бывшая жена скрылась за границей и лишила его возможности видеться с детьми, но при этом продолжает требовать внушительные суммы на свое содержание. По словам его адвокатов, Виктория сейчас живет в Латвии. Она снова вышла замуж, но, тем не менее, по-прежнему рассчитывает на деньги бывшего мужа.