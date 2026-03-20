Чак Норрис высказался о старении последним постом в соцсети

Lifenews
Дата публикации: 20.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чак Норрис высказался о старении последним постом в соцсети

Актер Чак Норрис отметил в последнем посте в соцсети, что он не стареет.

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис высказался о старении в последнем видео с тренировки. Пост опубликован в его Instagram-аккаунте.

Известно, что 10 марта звезде культового сериала «Крутой Уокер» исполнилось 86 лет. В тот день Норрис поделился в соцсети роликом с занятия по боксу.

В описании к нему знаменитость отметил, что благодарен жизни за возможность в таком возрасте заниматься спортом и иметь хорошее здоровье. «Я не старею. Я становлюсь лучше!» — гласит подпись под публикацией, которая набрала 284 тысячи лайков и более 11 тысяч комментариев.

По данным Variety, Чаку Норрису стало плохо во время тренировки по каратэ. Артиста госпитализировали в больницу, где его не смогли спасти.

#звезды #спорт #instagram #социальные сети #новости #старение #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
