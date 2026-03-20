Девушка основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова объяснила, почему отказалась от русского языка в своих соцсетях и онлайн-трансляциях. На эту тему она высказалась на YouTube.

По словам Вавиловой, она говорит с подписчиками на английском, а не на русском языке, поскольку хочет, чтобы ее понимала международная аудитория, а не только русскоговорящая. «Английский — мой любимый язык. Это язык, который должен знать каждый», — добавила она.

Девушка Дурова также заявила, что ей было трудно выучить английский язык и избавиться от акцента.