Сирмионе на озере Гарда ежегодно принимает миллионы туристов. Однако узкие улицы и ограниченное пространство больше не справляются с потоком. В пиковые дни, например на Пасху, сюда приезжают до 70 000 человек в сутки.

Кроме того, постоянные пробки и переполненные проходы мешают не только гостям, но и местным жителям. Таким образом, муниципалитет решил изменить систему доступа в исторический центр.

Речь идет о борьбе с овертуризмом — это ситуация, когда число туристов превышает возможности города. В Италии такие меры уже применяют в Венеции и других популярных местах.

Когда и как закроют старый город

Главное изменение касается автотранспорта. В высокий сезон исторический центр Сирмионе закроют для машин на 31 день, а также в праздничные даты. Ограничение действует с 14:00 до 19:00.

По информации Garda Post, власти хотят снизить нагрузку на улицы и повысить безопасность. При этом коридоры для скорой помощи и пожарных сохранят свободными.

Автобусы по записи и альтернатива автомобилям

Изменятся правила для туристических автобусов. Теперь операторы обязаны заранее бронировать парковочные места, например на стоянке Monte Baldo. Это позволит контролировать поток групп.

Кроме того, город делает ставку на альтернативный транспорт. От парковки Gri­fo, которая расположена за пределами старого города, продолжит курсировать бесплатный шаттл до вечера. Эта стоянка предназначена в первую очередь для гостей отелей в историческом центре.

Также туристы смогут воспользоваться электрическими гольфкарами. Такой транспорт уменьшает шум и снижает нагрузку на узкие улицы.

Усиление контроля и Street Tutors

Власти расширяют контроль за соблюдением правил. На улицах чаще будут работать так называемые Street Tutors. Это сотрудники частной охранной службы, которые следят за порядком и регулируют поток людей.

Их задача — информировать туристов. Также, они вправе вмешаться при нарушениях. Таким образом, город рассчитывает быстрее реагировать на перегрузки.

Поддержка жителей и стратегия Sirmione 2030

Отдельное внимание уделили местным жителям. Власти увеличили количество парковочных мест, зарезервированных специально для них.

Кроме того, администрация работает над улучшением доступа к причалам и рассматривает дополнительные лодочные маршруты. Это должно разгрузить центральные улицы.

Все меры входят в долгосрочную стратегию Sirmione 2030. Впервые муниципалитет использует детальные данные о распределении туристов по времени суток. Как результат, власти могут точно видеть часы пик и корректировать меры.

Мэр Луиза Лавелли подчеркнула: цель не в сокращении туризма, а в его управлении. Итак, город делает ставку на контроль, безопасность и планирование.

Овертуризм на озере Гарда: что это значит для туристов

Путешественникам придется планировать визит заранее. Спонтанных поездок на машине в центр станет меньше. Однако в итоге отдых может стать спокойнее и комфортнее.

Сирмионе остается одним из самых красивых мест на озере Гарда. Тем не менее теперь город ясно дает понять: массовый туризм должен работать по правилам.