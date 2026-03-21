Обнаружен простой способ снизить воспаление в кишечнике без лекарств

Lifenews
Дата публикации: 21.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обнаружен простой способ снизить воспаление в кишечнике без лекарств
ФОТО: Unsplash

Nutrients: употребление фруктов и овощей заметно защищает кишечник от воспаления.

Достаточное количество фруктов и овощей в рационе может заметно защитить кишечник от воспаления. К такому выводу пришли ученые, изучив влияние питания на развитие колита. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В эксперименте сравнили обычное питание с диетой, где добавляли фрукты и овощи в разном количестве. Лучший эффект показал рацион, который содержал примерно 2–3 порции фруктов и 3–4 порции овощей в день. У животных с таким питанием почти не было симптомов воспаления — например, диареи или повреждений кишечника.

Если же количество растительной пищи было меньше (примерно вдвое), защита работала слабее: признаки болезни все равно появлялись. Это показывает, что важен не просто сам факт наличия овощей и фруктов, а их достаточное количество в рационе.

Ученые объясняют эффект просто: клетчатка и полезные вещества из растений помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника и уменьшают воспаление. Хотя исследование проводилось на животных, вывод очевиден — регулярное и достаточное потребление овощей и фруктов может играть ключевую роль в защите кишечника.

#наука #питание #овощи #кишечник #клетчатка #здоровье #фрукты
