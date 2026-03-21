Раскрыта новая глобальная угроза для здоровья людей

Lifenews
Дата публикации: 21.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыта новая глобальная угроза для здоровья людей
ФОТО: Unsplash

Lancet: глобальное потепление повышает риск преждевременной смерти.

Повышение температуры из-за изменения климата может напрямую снижать физическую активность людей и увеличивать риск преждевременной смерти. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные из 156 стран за период с 2000 по 2022 год. Результаты опубликованы в журнале The Lancet Global Health.

Ученые выяснили, что каждый дополнительный месяц с температурой выше 27,8 градуса приводит к росту доли физически неактивных людей примерно на 1,4. Особенно заметен эффект в странах с низким и средним уровнем дохода, где жара сильнее ограничивает возможности для спорта и повседневной активности.

По прогнозам, к 2050 году уровень физической неактивности продолжит расти, особенно в тропических регионах. Это может привести к дополнительным сотням тысяч смертей ежегодно и значительным экономическим потерям из-за снижения продуктивности и роста нагрузки на системы здравоохранения.

Авторы подчеркивают, что проблема требует новых решений: от адаптации городов к жаре и создания доступных кондиционируемых спортивных пространств до информирования населения о рисках. В противном случае изменение климата может стать не только экологической, но и серьезной угрозой для глобального здоровья.

