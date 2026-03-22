Жизнь Полины Дибровой после развода с 66-летним шоуменом Дмитрием Дибровым радикально изменилась. 36-летняя модель счастлива в отношениях с бизнесменом Романом Товстиком. Влюбленные проводят время в путешествиях, летая по всему миру. То они нежатся под жарким солнцем Мальдив, то танцуют танго в Буэнос-Айресе, то покоряют Антарктиду.

Сейчас пара отдыхает на Байкале. Попав на берега самого глубоководного озера в мире, Полина решила устроить пикантную фотосессию. Экс-супруга Диброва нарядилась в облегающее платье с глубоким декольте, обнажившим ее пышную грудь. Образ дополнили меховая шапка и пушистая шубка из лисы.

Кадрами фотосессии модель поделилась в соцсетях. Снимки вызвали неоднозначную реакцию у подписчиков. Многие посчитали их слишком вызывающими и раскритиковали Полину за неподобающий вид. Кое-кто даже сравнил Диброву с певцом Ярославом Дроновым (SHAMAN), облизавшим байкальский лед и ставшим предметом насмешек и мемов.

«Полина, это уже слишком», «Красиво, но неуместно», - считают подписчики.

Дмитрий Дибров и его жена расстались из-за скандального романа Полины с соседом-миллиардером. Молодая супруга бросила телеведущего ради отца шестерых детей Романа Товстика. Несмотря на щекотливую ситуацию, Дибровы договорились, что останутся любящими родителями для своих троих сыновей - Александра, Федора и Ильи. Бывшие супруги даже выходят вместе в свет, а в соцсетях Полина показывает, как навещает бывшего в их семейном гнездышке.

«Я пришла к Диме в гости, в свой старый дом, потому что у нас был план поесть раков с детьми, и мы его выполнили. Теперь у нас план жарить шашлыки и купаться в чане. Я пытаюсь найти детей. Так непривычно... Люблю я этот дом. Строили вместе, здесь и дети выросли. Но теперь совершенно другая жизнь и совершенно другой дом», - сообщила экс-супруга шоумена.

На Байкале Полина не только эффектно попозировала на льду, но и окунулась в прорубь. Нарядившись в алый купальник, она смело вступила в холодную воду.

«Сегодня Байкал раскрылся еще больше. Баня на льду — погружение в силу и энергию озера. Я всегда дохожу до сути и основы», - рассказала Диброва в подписи к видео со своим заплывом.