50-летний Константин Богомолов назвал «плюшевым» современное поколение актеров

Lifenews
Дата публикации: 22.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жизнь нещадно потрепала знаменитого артиста.

Жизнь нещадно потрепала знаменитого артиста.

Режиссер призвал отменить в театральных вузах оценки по истории литературы, искусств и театра.

Российский режиссер Константин Богомолов назвал «плюшевым» современное поколение актеров. Об этом пишет «Абзац».

Богомолов раскритиковал нынешних студентов Школы-студии при Московском художественном театре (МХАТ) имени А.П. Чехова. Он обратил внимание, что обучающиеся в вузе люди не поют и не танцуют, а также имеют «ужасный жест и зажатые тела».

«Они не играют на музыкальных инструментах. <...> Они не говорят по-французски», — добавил режиссер.

Как отметил Богомолов, несколько лет назад в Школе-студии МХАТ отменили занятия по французскому языку. Из-за этого современные студенты не способны сделать читку А.П. Чехова и Ф.М. Достоевского, которые в своих произведениях использовали большое количество фраз на французском языке.

Также режиссер призвал отменить в театральных вузах оценки по истории литературы, искусств и театра. По его мнению, такое нововведение позволит отсеять студентов, которые не читают книги из университетской программы.

Богомолов обратил внимание, что сейчас выпускниками театральных институтов становятся люди, которые «в лучшем случае талантливы». При этом они плохо осваивают профильное образование, подчеркнул режиссер.

23 января министр культуры РФ Ольга Любимова назначила Константина Богомолова на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Выпускники вуза раскритиковали это решение, так как режиссер не является «коренным мхатовцем». В результате пост занял актер Константин Хабенский.

#образование #театр #культура #критика
