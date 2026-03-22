Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Это энергичный танец». Как минута в фильме прославила Татьяну Распутину

Дата публикации: 22.03.2026
В советском кино случались настоящие чудеса – актеры и актрисы, появлявшиеся на экране буквально на одну-две минуты, становились легендами и навсегда оставались в памяти зрителей.

Одна из них – Татьяна Распутина. Многие любители кино могут и не вспомнить это имя, ведь фильмография актрисы насчитывает всего восемь ролей, преимущественно эпизодических. Но как минимум один эпизод с ней наверняка хоть раз видел каждый советский зритель.

В трагикомедии «Афоня» (1975 г.) режиссера Георгия Данелии Татьяна Распутина сыграла в сцене, которая длится всего минуту. Эффектная женщина с внушительным бюстом танцует с главным героем и вдруг произносит фразу «Это энергичный танец» таким отстраненным, почти философским тоном, что зрители и сегодня не могут понять – это ирония или серьезность. Впоследствии этот эпизод стал настоящей визитной карточкой фильма.

К слову, секрет впечатляющего бюста героини прост – костюмеры соорудили его… из мешочков с манной крупой.

Читайте нас также:
#кино
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео