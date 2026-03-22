В советском кино случались настоящие чудеса – актеры и актрисы, появлявшиеся на экране буквально на одну-две минуты, становились легендами и навсегда оставались в памяти зрителей.

Одна из них – Татьяна Распутина. Многие любители кино могут и не вспомнить это имя, ведь фильмография актрисы насчитывает всего восемь ролей, преимущественно эпизодических. Но как минимум один эпизод с ней наверняка хоть раз видел каждый советский зритель.

В трагикомедии «Афоня» (1975 г.) режиссера Георгия Данелии Татьяна Распутина сыграла в сцене, которая длится всего минуту. Эффектная женщина с внушительным бюстом танцует с главным героем и вдруг произносит фразу «Это энергичный танец» таким отстраненным, почти философским тоном, что зрители и сегодня не могут понять – это ирония или серьезность. Впоследствии этот эпизод стал настоящей визитной карточкой фильма.

К слову, секрет впечатляющего бюста героини прост – костюмеры соорудили его… из мешочков с манной крупой.