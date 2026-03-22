Назван простой способ защитить мозг от возрастных изменений

Lifenews
Дата публикации: 22.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Назван простой способ защитить мозг от возрастных изменений
ФОТО: Unsplash

Наблюдение за птицами может помогать замедлять возрастные изменения мозга.

Наблюдение за птицами может помогать поддерживать работу мозга и замедлять возрастные изменения. К такому выводу пришли ученые из Канады, обнаружившие, что у опытных орнитологов-любителей структура некоторых областей мозга отличается от структуры мозга людей без такого хобби. Работа опубликована в The Journal of Neuroscience (JN).

В исследовании специалисты сравнили 29 опытных наблюдателей за птицами и 29 новичков. Участникам провели МРТ-сканирование, а во время исследования они должны были распознавать изображения разных птиц. Анализ показал, что у людей с большим опытом наблюдения за птицами ткань мозга в областях, отвечающих за внимание и визуальное восприятие, была более сложной и плотной.

Эти области активнее включались в работу, особенно когда участникам показывали изображения незнакомых птиц. По словам ученых, такие изменения могут быть связаны с нейропластичностью — способностью мозга перестраиваться под влиянием обучения и новых навыков. Именно эта способность считается одним из факторов, которые могут помогать замедлять возрастное снижение когнитивных функций.

Исследователи также заметили косвенные признаки того, что у опытных наблюдателей возрастные изменения в мозге могут происходить медленнее. Однако ученые подчеркивают, что работа не доказывает прямую причинно-следственную связь: возможно, люди с определенными особенностями мозга изначально чаще выбирают подобные занятия.

Тем не менее результаты согласуются с другими исследованиями, показывающими, что сложные интеллектуальные хобби — например изучение языков, игра на музыкальных инструментах или художественное творчество — могут поддерживать когнитивные функции с возрастом.

#хобби #обучение #мозг
